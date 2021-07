Zemljevid ECDC: večina Evrope zelena, rdeči deli Španije in Portugalska

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni je objavil nove podatke o epidemioloških razmerah v Evropi. Čeprav je večina držav zelene barve, je nekaj tudi oranžnih, rdeči so deli Španije in Portugalska, Ciper pa je glede na nove podatke edini temnordeče barve.

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je popoldne objavil nov zemljevid evropskih držav z aktualnimi epidemiološkimi podatki. Kot kaže, večina evropskih držav ostaja zelenih, na zelenem seznamu so tudi Slovenija in njene sosede, torej Hrvaška, Avstrija in Madžarska. Tudi Italija je večinoma zelena, le severovzhodni del, ob meji s Slovenijo, je siv. Sive so tiste države oz. deli držav, kjer je o številu okužb premalo podatkov, ali pa se je opravilo manj testov, kot je 300 oseb na 100.000 prebivalcev.

icon-expand Zemljevid ECDC FOTO: ECDC

Na oranžnem seznamu so deli Švedske, Norveške, Finske in Danske, pa tudi Nizozemske, Belgije in Grčije. Prav tako je oranžna Irska. Stanje v Španiji se je medtem v zadnjem tednu poslabšalo. Velik del države je na rdečem seznamu, oranžni sta le regiji Castilla La Mancha in Galicia. Iz Španije se med drugim vračajo tudi slovenski maturantje, v skupini 334 dolenskih dijakov so do zdaj potrdili 58 okužb z novim koronavirusom. Vrnila se je tudi skupina dijakov iz Gorenjske. Čeprav je imela velika večina negativni test, se 87 dijakov za testiranje ni odločilo. Na rdečem seznamu je poleg večine Španije tudi Portugalska. Ciper je edina država, ki je trenutno na temnordečem seznamu.

Kriteriji za uvrščanja na sezname: Zelene države: če je 14-dnevna incidenca nižja od 50, delež pozitivnih testov pa nižji od 4 %; ali če je 14-dnevna incidenca nižja od 75 in delež pozitivnih testov nižji od 1 %. Oranžne države: če je 14-dnevna incidenca nižja od 50 in je stopnja pozitivnih testov 4 % ali več; ali če je 14-dnevna incidenca med 50 in 75, stopnja pozitivnih testov pa 1 % ali več; ali če je 14-dnevna incidenca med 75 in 200, stopnja pozitivnih testov pa manj kot 4 %. Rdeče države: če je 14-dnevna incidenca med 75 in 200 in delež pozitivnih testov 4 % ali več, ali če je 14-dnevna incidenca višja od 200, vendar manjša od 500. Temno rdeče države: če je 14-dnevna incidenca 500 ali več. Sive države: če ni dovolj informacij ali če je stopnja testiranja nižja od 300 na 100.000 oseb.

Slovenski seznam barv držav sicer ni nemudoma usklajen z evropskim zemljevidom ECDC, saj NIJZ oceno epidemiološke situacije vladi pošlje vsak ponedeljek. Ta predloge NIJZ nato obravnava v četrtek in jih predvidoma tudi upošteva. Med evropskim in slovenskim seznamom pa posledično prihaja do razlik. Slovenske turiste, ki so dopustovali na Hrvaškem, je tako nedavno razburila novica, da Slovenija Hrvaške ni uvrstila na seznam zelenih držav, kljub dejstvu, da je po merilih ECDC izpolnila vse pogoje.