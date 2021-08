Zemljevid ECDC: zahodni del Slovenije oranžen, vzhodni ostaja zelen

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je objavil nov zemljevid evropskih držav z aktualnimi epidemiološkimi podatki. Slovenija je po številu potrjenih primerov na 100.000 ljudi v zadnjih 14 dneh po kriterijih ECDC iz zelene že prešla v oranžno fazo, a kot kaže, je epidemiološka situacija v vzhodnem in južnem delu države bolj ugodna, zato ostaja zelena.

Hrvaška obala je medtem še vedno oranžna, preostali del države je, kot kaže, zelen. Na Hrvaškem sicer trenutno dopustuje več kot milijon domačih in tujih turistov, med katerimi je tudi veliko Slovencev. Da bi zaslužili čim več, so nekateri tamkajšnji lastniki turističnih nastanitev postali požrtni, kar pa Hrvaško spravlja na slab glas. O tem pišejo celo hrvaški mediji.

Nov primer, ko so gostje kljub opravljeni rezervaciji ostali brez nastanitve, saj je bila ta oddana turistom, ki so pač ponudili več denarja, prihaja iz mesteca Kaštela med Trogirjem in Splitom. "Povejte mi, v kakšnem spominu jim bo ostala naša država?! Nikoli več se ne bodo vrnili k nam," je jezen domačin, ki se mu je skupina mladih Dancev tako zasmilila, da jih je naposled vzel pod svojo streho, čeprav svoje nastanitve sploh ne oddaja.