Na zemljevidu ECDC prevladujeta rdeča in temnordeča barva

Slovenija in Hrvaška sta še naprej obarvani temnordeče. V celoti so temnordeče tudi Španija, Portugalska, Francija, Irska, Belgija, Nizozemska, Češka, Slovaška, Islandija, Danska, Estonija, Litva, Grčija, Ciper in Malta.

Epidemiološke razmere so se glede na zemljevid poslabšale v Italiji, kjer je severna polovica temnordeča, južna pa rdeča. Pred enim tednom so bili posamezni deli države še oranžni, temnordeč pa samo sever države.

Avstrija, ki je bila še pred dvema tednoma v celoti temnordeča, je medtem po novem skoraj povsem rdeča. Na Madžarskem, ki je bila pretekli teden povsem temnordeča, pa je zdaj vzhodna polovica rdeča. Rdečih je tudi več delov Nemčije in Poljske ter celotna Latvija, ki je bila prejšnji teden temno rdeča.

Najboljše epidemiološke razmere so trenutno v Romuniji, kjer je en del države obarvan zeleno, preostali pa oranžno.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500, pri izračunih pa sicer upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.