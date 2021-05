Vpliv pandemije na ženske: ob več dela izgubile za 660 milijard evrov prihodkov

Ženske so med pandemijo izgubile 64 milijonov delovnih mest. To je pet odstotkov vseh delovnih mest, ki so jih zasedale ženske, medtem ko je v istem obdobju izginilo "le" 3,9 odstotka tistih, ki so jih zasedali moški, so še ugotovili in posledice opisali z besedo: katastrofalno. Posledice bomo čutili še leta. Ocenjujejo, da bo do konca leta v ekstremno revščino padlo 47 milijonov žensk.

" Gospodarske posledice pandemije veliko bolj občutijo ženske, saj so te nesorazmerno zastopane v sektorjih, ki ponujajo nizke plače, malo ugodnosti in najmanj varna delovna mesta ," je novo poročilo organizacije Oxfam International komentirala njena izvršna direktorica Gabriela Bucher . " Namesto da bi to napako popravile, so vlade zaposlitve, v katerih prevladujejo ženske, obravnavale kot pogrešljive. Posledica je vsaj 800 milijard dolarjev (660 milijard evrov) izgubljenih prihodkov za tiste, ki so formalno zaposlene ," je nadaljevala. Izgub milijonov žensk, ki delajo v neformalni ekonomiji, namreč niso upoštevali.

Poleg tega so ženske, ki so že prej ogromno časa posvetile skrbi in negi, morale med pandemijo nase prevzeti še več tovrstnega dela. Šole in vrtci so bili zaprti, brez pomoči pa so ostali tudi starejši in drugi pomoči potrebni. "Ženske v vseh državah na vseh celinah so ostajale brez zaposlitev, hkrati pa so opravljale še več neplačane skrbi za druge," je opozorila Bucherjeva. Med pandemijo so namreč ženske v veliko večji meri kot moški ostajale doma ali delale za krajši delovni čas.

Ob tem je zanimiv podatek, ki so ga prav tako izpostavili v poročilu, da so dekleta in ženske že pred epidemijo vsak dan opravile za 12,5 milijarde ur neplačanega dela. "S tem so v globalno ekonomijo letno prispevale najmanj 10,8 bilijona dolarjev (9,4 bilijona evrov), kar je trikratna vrednost vse tehnološke industrije," so zapisali.

Neenakost med spoloma, ki se je že pred letom 2020 povečevala, je zdaj eksplodirala, je za CNNkomentirala Mara Bolis, ki se pri Oxfam America ukvarja z ekonomskim opolnomočenjem žensk. Čas, ki ga bomo potrebovali, da odpravimo razlike med spoloma, se je zaradi negativnega vpliva leta 2020 z 99,5 podaljšal na 135,6 leta, ugotavlja Svetovni gospodarski forum (WEF). Že pred pandemijo so sicer po podatkih Združenih narodov za vsak evro, ki so ga zaslužili moški, ženske dobile zgolj 77 centov.