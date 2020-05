Zgodbe okuženih: kaj pomeni preboleti covid-19?

David Florjančič je 27-letnik, ki že leta kot prostovoljec sodeluje pri Botrstvu, socialno ogroženim otrokom pomaga pri učenju. V času koronakrize pa se je odločil, da bo svojo pomoč ponudil civilni zaščiti. In tako je v drugi polovici marca postal prostovoljec v enem od domov za starejše, kjer pa so bili, in to je vedel, nekateri stanovalci že okuženi z novim koronavirusom.

"Vedel sem, v kaj se spuščam, vedel sem, da so tam ljudje okuženi, nisem pa verjel, da se bo to meni zgodilo. Seveda sem uporabljal vso zaščitno opremo, kar jo je bilo na razpolago, po vseh navodilih, ampak očitno to ni bilo dovolj v mojem primeru," pravi David.

Kmalu se je začel slabo počutiti. Delali so po 13 ur, zato je mislil, da je le preutrujen. A test je pokazal, da je okužen. "Ko sem delal kot prostovoljec, sem se striktno distanciral od vseh ljudi v svoji okolici. Tako da sem se trudil biti previden, kolikor se je dalo."

Bolezen je preboleval mesec dni. In kako je okužbo z novim koronavirusom sprejela njegova okolica? Odločil se je, da tega, razen najbližjim, na začetku ne bo povedal. "Sem si rekel – bo primeren čas tudi za to. Ne bi želel še koga dodatni prestrašiti po nepotrebnem, ker razumem ljudi, ki se tega res tako z razlogom bolijo, ker imajo določene pridružene bolezni."

In še ena izkušnja: "Mene je kot verjetno malo preveč izpostavljenega stresu, a vseeno povprečnega 25-letnika, popolnoma podrlo. Take bolečine in šibkosti po celotnem telesu, predvsem pa po hrbtnem delu do zdaj še nikoli nisem doživel. Popolnoma sem tudi izgubil občutek za voh, tako da nisem bil presenečen, ko sem dobil pozitiven izvid testiranja. Sem pa po 50 dneh izolacije in po petih testiranjih končno prejel negativen rezultat. Pred kamero ne želim, ker se mi zdi, da nas prebolele prej kot sočustvovanje obkroža stigma."

Vera Pajenk pa je 63-letna učiteljica telovadbe. V sredini marca, dan po tem, ko smo v Sloveniji razglasili epidemijo, se je začela počutiti slabo. Vsak dan je bilo, kot pravi, slabše: hudi glavoboli, hude bolečine v prsnem košu, boleče mišice, utrujenost, vročina, ostala je brez vonja in okusa. Prepričana je bila, da je gripa ali pljučnica – oboje je prebolela lani. "V obeh primerih so bili simptomi popolnoma enaki,"pove.

A test je pokazal, da je okužena z novim koronavirusom. Sledili so še trije tedni karantene. To je bil za aktivno športnico velik šok. Ker je morala biti "toliko časa na miru, med štirimi stenami, brez športa, brez prijateljev". Živi sama. Hrano so ji nosili prijatelji, ki so jo v škatlah puščali pred vrati. "Imam čudovite sosede, ki so skrbeli zame ves čas, dokler si nisem opomogla, in sem jim zato brezmejno hvaležna."

Preden je zbolela, je bil njen imunski sistem šibak, zaradi utrujenosti od dela, preveč športnih aktivnosti, neustrezne prehrane ... Vedno do zdaj je, čeprav se je slabo počutila ali bila prehlajena, delala in živela tako, kot da se ne bi. Zdaj bo drugače."To je zelo pomembno. Paziti na svoj imunski sistem. Takrat smo občutljivi, vsak virus je lahko usoden, ali je to koroonavirus ali gripa ali kaj drugega."