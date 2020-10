Zgodovinska seja DZ: del poslancev bo sodeloval na daljavo

Poslanci, ki bodo na seji sodelovali na daljavo, bodo imeli enake možnosti sodelovanja na seji kot poslanci, ki bodo fizično prisotni v dvorani Državnega zbora. Imeli bodo enakovredno možnost razprave in glasovanja, prav tako pa tudi možnost priglasitve k repliki, podaje postopkovnega predloga ali prijave k delitvi časa.

Ob spomladanskem izbruhu epidemije seje Državnega zbora na daljavo niso bile mogoče, saj je Poslovnik DZ določal, da se poslanci sej Državnega zbora in sej njegovih delovnih teles udeležujejo osebno. Aprila 2020 so bile zato na predlog predsednika Državnega zboraIgorja Zorčičasprejete dopolnitve Poslovnika Državnega zbora, s čimer se je vzpostavila pravna podlaga, da se seje Državnega zbora in delovnih teles v primeru, ko bi fizična prisotnost poslancev na sejah postala neizvedljiva, ob izpolnjenih poslovniških pogojih izvedejo na daljavo. "Poglavitni namen dopolnitve Poslovnika je bil zagotoviti nemoteno in učinkovito delo Državnega zbora in njegovih delovnih teles v primerih naravnih ali drugih hujših nesreč ter v drugih izjemnih okoliščinah. Državni zbor je s tem pomembno okrepil svojo avtonomijo," so sporočili iz službe za odnose z javnostmi.



Skladno z novim 93.a členom Poslovnika DZ se tako seja na daljavo lahko skliče zgolj v primeru obstoja izrednih okoliščin, zaradi katerih bi osebna navzočnost poslancev predstavljala tveganje za zdravje in varnost poslancev, hkrati pa gre za nujne zadeve, s katerimi ni mogoče odlašati. O tem, da se seja na daljavo izvede, odloči Kolegij predsednika DZ s posebej kvalificirano večino.



Kolegij predsednika DZ je tako s sklepom določil, da bodo 2. novembra 2020 na 47. izredni seji Državnega zbora na daljavo lahko sodelovali tisti poslanke in poslanci, katerim je bila odrejena karantena ali bi njihova osebna udeležba na seji iz epidemioloških razlogov predstavljala tveganje za zdravje in varnost drugih poslank in poslancev.