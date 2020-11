Žičničarji: Smučišča so postala grešni kozel za širjenje epidemije

"Smučanje je najvarnejša oblika rekreacije z vidika širjenja okužb, saj imamo pri tem zaščitena tako usta kot tudi nos in roke," so že prejšnji teden opomnili tudi slovenski žičničarji.

Prejšnji teden smo poročali, da je nemška kanclerka Angela Merkel sledila pozivu italijanskega premierja Giueseppeja Conteja in predlagala, da bi vsaj do januarja prepovedali obratovanje smučišč, in sicer na ravni celotne Evropske unije. Po mnenju obeh voditeljev bi se v nasprotnem primeru namreč zgodilo, da bi se turisti, željni vijuganja po belih strminah, odpravljali čez mejo, če bi bila smučišča zaprta samo v določenih državah. S tem pa – tako Conte in Merklova – ne bi uspešno zajezili širjenja epidemije. Spomnila sta tudi na avstrijski Ischgl , ki je v spomladanskem valu veljal za eno od žarišč novega koronavirusa v Evropi, turisti pa so virus od tam raznesli v kar 45 različnih držav.

Izrazil je nezadovoljstvo nad tem, da žičnice veljajo za "grešnega kozla zaradi namernega ali nenamernega mešanja dejstev". To pa po njegovem mnenju povzroča nepotrebno negotovost. "Naj vas spomnim, da upravljanje smučišč nikoli ni bilo krivo za širjenje bolezni. Kdor dejavnosti po smučanju in žičnice meče v isti koš, ne spodbuja iskrene razprave, temveč s populističnimi zahtevami zgolj povečuje škodo,"je kritičen Stedile Foradori.

Opomnil je, da so upravljavci žičnic po vsej Evropi vložili veliko sredstev, da bi lahko zagnali novo smučarsko sezono. "Z razmerami so se spopadli s strokovno pripravljenimi načrti ukrepanja in veliko odgovornostjo, razvili pa so rešitve, ki delujejo," meni predsednik mednarodnega združenja žičničarjev. Po njegovih besedah posamezne države vsa težavna področja v zvezi z boleznijo covid-19 začenjajo povezovati izključno s smučanjem, a da to ni pravi odgovor v iskanju rešitve zdravstvene krize. Omenil je tudi, da bi morali politiki namesto tega zagovarjati načrtovanje varnosti in spodbujati operativne zahteve. "Panoga je temeljito opravila svojo domačo nalogo – zdaj je žogica na strani politikov, ki pa ne smejo biti povzročitelji težav, temveč rešitelji," še pravi Stedile Foradori.

Opozoril je na nepredstavljivo gospodarsko škodo, ki jo bi povzročilo vsesplošno zaprtje smučišč. "Ni skrivnost, da je naša panoga na številnih lokacijah zgolj učinkovit vzvod za ustvarjanje dodane vrednosti in delovnih mest, zlasti v zimskih mesecih. Poleg ogromne vrednosti, ki jo žičnice zagotavljajo v obliki zdravstvene, športne in prostočasne infrastrukture, podjetja zagotavljajo tudi družbenoekonomsko stabilnost. V najslabšem primeru bo trenutno blatenje panoge povzročilo ogromne težave drugim panogam, ki so odvisne od žičnic. Če žičnice nenadoma obmirujejo, bodo kmalu obmirovale tudi celotne regije," je zaključil predsednik združenja in evropske voditelje pozval k "vnovični vzpostavitvi kar najbolj objektivne in iskrene komunikacije".

Podobno so že prejšnji teden opozarjali tudi slovenski žičničarji. Vladni govorec Jelko Kacin pa je na naše vprašanje, kakšno je stališče slovenske vlade, odgovoril, da o tem še niso odločali, bodo pa sledili smernicam EU.