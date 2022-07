Živali iz vuhanske tržnice najverjetneje povzročile pandemijo covida-19

V prvi študiji so znanstveniki z vsega sveta uporabili orodja za kartiranje in poročila družbenih medijev ter naredili prostorsko in okoljsko analizo. Ugotovili so, da čeprav "natančne okoliščine ostajajo nejasne," je bil virus verjetno prisoten v živih živalih, ki so jih prodali na wuhanski tržnici konec leta 2019. Živali so bile tam tesno skupaj, zato bi se virusi zlahka prenesli iz ene na drugo. Vendar pa študija ne razkriva, katere živali so bile bolne, piše CNN.

Raziskovalci so nadalje ugotovili, da so se prvi primeri covida-19 pojavili med prodajalci na tržnici, ki so prodajali te žive živali, ali ljudmi, ki so tam nakupovali. Menijo, da sta v živalih krožila dva ločena virusa, ki sta se prenesla na ljudi. "Vseh osem primerov covida-19, odkritih pred 20. decembrom 2019, je bilo z zahodne strani tržnice, kjer so se prodajali tudi nekaj vrst sesalcev," po navedbah CNN razkriva študija.

Izkazalo se je, da je bližina petih stojnic, ki so prodajale žive ali nedavno zaklane živali, povezana s primeri okužbe pri ljudeh. "Izjemen" vzorec, ki je nastal pri kartiranju teh primerov, je bil zelo jasen, je pojasnil soavtor študije Michael Worobey, vodja oddelka za ekologijo in evolucijsko biologijo na Univerzi v Arizoni. Kot je izpostavil, so raziskovalci locirali najzgodnejše primere in ugotovili, da nekateri okuženi niso bili na tržnici, drugi pa so živeli ali delali v neposredni bližini tržnice. "To je znak, da se je virus začel širiti pri ljudeh, ki so delali na tržnici, in se začel prenašati v okoliško lokalno skupnost – prodajalci so vstopili v lokalne trgovine in okužili ljudi, ki so delali v teh trgovinah," je dejal po besedah CNN.

Druga študija uporablja molekularni pristop in ugotavlja, kdaj so prve okužbe z novim koronavirusom prešle z živali na ljudi

Ta raziskava dokazuje, da se je najzgodnejša različica novega koronavirusa verjetno pojavila v različnih oblikah, ki jih znanstveniki imenujejo A in B. Porekli oziroma liniji sta bili rezultat vsaj dveh prenosov med vrstami živali na ljudi, poroča CNN.

Raziskovalci menijo, da se je prvi prenos z živali na človeka verjetno zgodil okoli 18. novembra 2019 in je izhajal iz linije B. Tip linije B so našli le pri ljudeh, ki so imeli neposredno povezavo s tržnico Huanan.