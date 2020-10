Na Antakrtiki: živijo izolirani v izolaciji

V popolni izolaciji od ostalega sveta ni le Severna Koreja, ki naj ne bi imela niti enega pacienta z novim koronavirusom, znanstveniki in vojaki, ki živijo na zaledeneli in osamljeni Antarktiki, so med zadnjimi prebivalci, ki jih virus še ni dosegel. V 13 bazah najbolj oddaljene celine živi približno 400 ljudi, ki so – kot pravijo – izolirani v izolaciji. Živijo normalno življenje – brez mask in omejitev druženja, nasprotno pa z zaskrbljenostjo spremljajo, kaj se dogaja z njihovimi sorodniki v domovini.