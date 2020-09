Sestala se je vladna skupina za covid-19 in kot je po sestanku povedala vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović , je svetovalna skupina vladi že pred dnevi predlagala nekatere ukrepe, ki se nanašajo na širjenje virusa pri nas. "Predvsem je treba na eni strani izrazito vzpodbujati ljudi k upoštevanju ukrepov, tukaj imajo veliko vlogo mediji, na drugi strani pa je potrebna res dosledna kontrola, dosleden nadzor nad izvajanjem obstoječin ukrepov. Omejiti je treba tudi situacije, v katerih prihaja pogosto do širjenja virusa. Predvsem smo razmišljali v smeri omejevanja zbiranj in delovanja gostinskih lokalov."

Kaj sledi, če se bo nadaljeval trend okužb, glede na to, da ponekod že zmanjkuje postelj? "Bolnišnice se intenzivno pripravljajo, širi se oddelke, upamo, da bo vlada sprejela, da bo mogoče premeščati kadre, tako da bomo oddelke, ki potrebujejo dodatne kadre, okrepili, obenem pa ohranili tudi vse druge zdravstvene programe. To za zdravstvo pomeni ogromno dela in ne moremo obljubiti, da to ne bo prizadelo bolnikov z drugimi boleznimi, pa tudi bolnikov s covidom, saj jih bo težko ustrezno obravnavati, če jih bo preveč."

"Življenj pri covidu ne rešujejo ventilatorji, ampak nošenje mask in izogibanje stikom,"poudarja strokovnjakinja.