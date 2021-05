Življenje po pandemiji? Gibraltar brez aktivnega primera okužbe

"Resnično je osvobajajoče," je na vprašanje, kako se počiti brez maske, odgovoril gibraltarski hotelski delavec Samuel Calvente . Nositi masko ves čas je bilo namreč zanj klavstrofobično in stresno, še posebej pa zato, ker je med poletjem mesto vroče in polno vlage. "Nošenje maske pri 40 stopinjah, ko se potite, je izredno neprijetno," pravi hotelski delavec.

Treba pa je še videti, kako hitro se bosta lahko na raven pred pandemijo vrnili dve ključni gibraltarski panogi - turizem in maloprodaja. Politikom sicer še vedno niso dovolili obiskati ozemlje, ki šteje približno 34.000 prebivalcev, prejšnji teden pa se je čez edino gibraltarsko kopensko mejo s španskim mestom La Línea vila le manjša vrsta pešcev in avtomobilov.

Maske so v Gibraltarju sicer še vedno obvezne v javnih prostorih, v restavracijah pa morajo obiskovalci izpolniti kontaktni obrazec za covid-19. A niti močni nalivi dežja prejšnji teden niso mogli ustaviti ljudi, ki so se zgrinjali na terase barov in kavarn. Domačini so uživali v kavah ali pivu, pivnice pa so lahko lastniki ponovno odprli do poznih ur.

Gibraltar se počuti kot mikrokozmos tistega, kar bi lahko nekoč postalo življenje po pandemiji tudi drugod po Evropi. "Ne vem, če smo dober primer, saj gre za zelo majhno in tesno povezano skupnost," je povedal direktor revizijske družbe TAG Ivan Perez, a dodaja, da lahko vseeno predstavljajo žarek upanja preostalemu svetu."Če bi šle stvari tu narobe in bi dobili še druge različice virusa, bi ljudje drugod po svetu vedeli za to. In kot zelo majhno populacijo bi nas lažje testirali," dodaja.