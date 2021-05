Zmeda s cepljenji v ZD Ljubljana: kar trikrat v enem mesecu vabljena na prvo dozo

Zdravstveni inšpektorat je v preteklem tednu opravil 139 nadzorov cepilnih centrov, od tega 124 rednih in 15 izrednih na podlagi prejetih prijav. Zaradi ugotovljenih neskladij so v teku postopki v zdravstvenih domovih Maribor, Ljubljana in Celje.

Kot je opozorila, je bila cepilnemu centru Zdravstvenega doma Ljubljana zaradi številnih neskladnosti izdana ureditvena odločba, s katero mu je bilo odrejeno, da mora cepljenje organizirati na način, da bodo povabljene vse osebe, ki so izrazile interes in sodijo v prednostne skupine. Pri tem mora upoštevati tedenski razdelilnik cepiv Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Po prvi dozi AstraZenece 12. aprila je naša bralka dobila novo vabilo na cepljenje s prvo dozo Moderne 18. aprila. A to še ni bilo konec zmede. 29. aprila je namreč dobila še en SMS, v katerem jo je ZD Ljubljana vabil na prvo dozo Pfizerja. Včeraj pa so ji poslali novo vabilo - spet za prvo dozo Moderne.

Inšpektorica je na današnji novinarski konferenci o razmerah glede covida-19 povedala, da so na inšpektoratu preverili tudi poročanje medijev, da se je ena oseba cepila že tretjič. Ugotovili so, da je do cepljenja s tremi odmerki dejansko prišlo in da ne gre za osamljen primer. Zato je v teku več postopkov, ki pa jih še ne more komentirati.

Da v ZD Ljubljana res prihaja do zmede glede cepljenja, opozarjajo naše bralke in bralci. Tokrat nam je pisala bralka, ki je bila prvič cepljenja v začetku aprila z AstraZeneco, čez 12 tednov pa naj bi dobila drugi odmerek cepiva. A zadeva se je začela pred dnevi zapletati, saj je prejela kar tri SMS sporočila, v katerih jo na različne datume vabijo na cepljenje. In sicer so jo povabili, da se 18. aprila zglasi po prvi odmerek Moderne, nato pa je dobila novo sporočilo, da naj pride na cepilno mesto 2. maja, kjer jo čaka prvi odmerek s cepivom Pfizer/BioNTech. Da je bila zmeda še večja, je včeraj dobila novo sporočilo, v katerem jo 9. maja vabijo na prvi odmerek cepiva Moderna. Ker ima zdravnika v ZD Ljubljana, je bila vabljena na cepilno mesto Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. O vsem tem je opozorila tudi vodstvo ZD Ljubljana. nanje pa smo vprašanja naslovili tudi novinarji, a na njihova pojasnila še čakamo.

Kot je navedla, so sicer inšpektorati, pooblaščeni za nadzor spoštovanja ukrepov za obvladovanje epidemije covida-19, od 19. do 25. aprila opravili 2305 nadzorov. To je 36 odstotkov manj kot teden prej, kar pripisuje krajšemu delovnemu tednu zaradi praznika in šolskim počitnicam, zaradi česar sedem inšpektoratov ni opravljalo nadzora. Izdali so eno prekrškovno sankcijo, 158 opozoril po zakonu o prekrških in 212 upravnih ukrepov.

Od skupno 2305 nadzorov jih je zdravstveni inšpektorat opravil 497, pri tem je izrekel šest opozoril po zakonu o prekrških in osem upravnih ukrepov.

V gostinskih lokalih je bilo opravljenih 33 nadzorov, pri čemer neskladnosti niso ugotovili. 100 nadzorov so opravili na področju nastanitvene dejavnosti, ki je bila pred kratkim sproščena, pri čemer so izrekli dve opozorili po zakonu o prekrških in pet upravnih ukrepov. Na področju storitvenih dejavnosti so opravili 57 nadzorov in izrekli skupno šest opozoril. Na zunanjih površinah so opravili 150 nadzorov, kršitev pa niso ugotovili.