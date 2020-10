Pri prečkanju meje zmeda, nejasna navodila in dvojna merila

Nov dan, nova zmeda. Tokrat glede prehajanja državne meje. Če je minister Hojs še v četrtek glede omejevanja gibanja v t. i. rdečih regijah pojasnjeval, da pri prečkanju državne meje veljajo enake izjeme kot spomladi, to v praksi očitno ne drži. Če na večini mejnih prehodov ni nobenih težav, pa so ponekod vozniki, čeprav so lastniki nepremičnin, prikolic ali plovil, včeraj obračali avtomobile, če so imeli s seboj družinske člane. Pojasnilo pa: njim vladni odlok prehoda ne dovoljuje. Nejasna navodila voznikom dajejo tudi po telefonu.

Ko so pristojni ministri na četrtkovi novinarski konferenci pojasnjevali nove, strožje ukrepe, ki jih je vlada po posvetu z epidemiologi morala sprejeti za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, je veliko zmede povzročilo omejevanje gibanja v t. i. rdečih conah. Če je prehajanje iz njih v druge regije, pa naj bodo to rdeče ali oranžne, prepovedano, razen za 11 izjem iz 3. člena odloka, pa je notranji minister Aleš Hojsna vprašanje naše novinarke jasno odgovoril, da to ne velja za tujino. "Tranzit je mogoč tudi preko rdeče regije. Torej, če ste na poti v Srbijo, lahko iz Ljubljane potujete kljub temu, da je naša sosednja regija Jugovzhodna Slovenija. Tranzit v smislu odhoda v tujino ni omejen," je dejal.

Je pa prehajanje državne meje še vedno omejeno v smislu, da morate v primeru vrnitve iz držav, ki niso na našem zelenem seznamu, predložiti ustrezno dokazilo, negativen covid-19 test, sicer vas doleti ukrep desetdnevne karantene. Po Hojsovih besedah naj bi glede tega veljale vse izjeme, ki so veljale že spomladi.

Vozniki na Jelšanah in Novokračinah obračali A tudi vprašanje, kdo lahko prehaja mejo, si očitno vsak razlaga po svoje. Avtokampi. si so na svojih družbenih omrežjih včeraj delili izkušnje voznikov, sicer lastnikov nepremičnin in prikolic, ki so jih policisti na mejnem prehodu Jelšane zavrnili, ko so poskušali izstopiti iz Slovenije. "Čez mejo ne spuščajo lastnikov nepremičnin in prikolic, kjer so v vozilu družinski člani. Policisti se izgovarjajo na odlok, kjer piše, da izjema vzdrževanje nepremičnine velja za posameznika. Vendar je minister rekel, da izjeme veljajo podobno kot spomladi, ko je vse veljalo za ožjo družino," so zapisali. Enako se je dogajalo tudi na sosednjem prehodu Novokračine. "Zavrnili so nas na Novokračinah in smo šli na Starodu čez mejo, niti papirja nismo pokazali. Odnos do ljudi na Novokračinah je pa grozen, izživljanje in poniževanje. Zavrnejo tudi lastnike, če je zraven partner ali otroci," so še sporočali vozniki.

Oglasil se nam je tudi bralec, ki pravi, da so mu policisti po telefonu rekli, da mejo s Hrvaško lahko prečka, ko je tja prišel, pa so ga zavrnili. "Na spletni strani Policije sem pred nekaj dnevi zasledil telefonsko številko, ki se jo lahko pokliče za informacije o prehajanju državne meje. Zanimalo me je konkretno, ali se lahko prečka državna meja s Hrvaško, saj sva si z očetom zaželela iti malo po "nakupih" v nekaj kilometrov odaljen Samobor od slovenske meje. Policist je na omenjenem kontaktu dejal, da se v takem primeru lahko gre. Vendar ko sva danes prišla na mejni prehod, carinik ni hotel slisati nič o tem. Na kratko je naju zavrnil v smislu "v tem primeru ne moreš iti preko državne meje, brez da bi se vrnil brez karantene, in da sva že tako in tako v prekršku, ker sva prišla iz rdeče ogroženega območja,"je opisal in dodal, da je videl več vozil, ki so na meji obrnila. Vozniki, ki so mejo prečkali na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Starod, medtem v komentarjih pod objavo na Facebooku sporočajo, da je vse potekalo gladko oz. da pri tem niso imeli nobenih težav.

icon-expand Če niste med izjemami iz odloka in zapuščate rdečo regijo, bo policist tovrstno kršitev naznanil Zdravstvenemu inšpektoratu, ne sme pa vam preprečiti izstopa iz države. FOTO: Miro Majcen

Kaj torej velja? Ali izjema za prehajanje rdeče regije – izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču – velja samo za lastnika ali tudi za njegove ožje družinske člane? Ali lahko na podlagi izjem iz rdeče regije v lastno zidanico v drugi regiji potuje samo lastnik ali celotna družina? 400 evrov ni ravno majhna kazen, da bi se s tem igrali, še opozarjajo pri avtokampih.

