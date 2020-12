Cepiva za 60-odstotno precepljenost še dolgo ne bo, Nemčija agencijo EMA poziva k hitrejši odobritvi

Ko bo Evropska agencija za zdravila dala pozitivno mnenje o cepivu, bo njegova sestava tudi javno objavljena. Sicer pa je sestavljeno iz genetske informacije RNK oz. DNK, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati S-protein. Nato se bo odzval posameznikov imunski sistem in začel ustvarjati protitelesa in T-celice, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic. Ta informacija je zavita v maščobni ovoj, medtem ko ne vsebuje adjuvansov in konzervansov. Učinkovitost cepiva je 95-odstotna.

Nemški zdravstveni minister meni, da je čas, da evropski regulatorji delajo hitreje, ko gre za odobritev cepiva Pfizer-BioNTech, ki so ga med drugim že odobrili v Veliki Britaniji, ZDA in Kanadi.

Po napovedih naj bi cepivo za uporabo v EU odobrili 29. decembra, a minister Jens Spans je po tem, ko se je nemška politika odločila, da do 10. januarja ustavi državo, saj beležijo eksponentno rast okužb, dejal, da bi bilo treba postopek pospešiti. V Nemčiji imajo sicer že pripravljenih 400 centrov za cepljenje in okoli 10.000 zdravnikov, ki bi lahko s cepljenjem začeli takoj, ko bodo cepivu prižgali zeleno luč.

Iz agencije EMA, v kateri se trenutno prebijajo čez dokumentacijo o cepivu, sicer sporočajo, da delajo z maksimalno hitrostjo. "Evropski državljani želijo hitro odobritev, a še bolj kot to želijo, da temeljito preverimo koristi in potencialne škodljive učinke, tako da bodo lahko prepričani, da je cepivo varno in učinkovito,"pa pravi Emer Cooke iz agencije EMA.

Prvi odmerki kmalu tudi Sloveniji, a cepiva še nekaj časa ne bo dovolj za potrebno 60-odstotno precepljenost

Sloveniji je do konca leta obljubljenih približno 5000 doz cepiva Pfizer-BioNTech proti covidu-19, je minister za zdravje Tomaž Gantar včeraj dejal v odgovoru na več ustnih poslanskih vprašanj na izredni seji DZ.

Gantarja na daljši rok skrbi zlasti, da ne bi dosegli 60-odstotne precepljenosti prebivalstva. Gibanja proti cepljenju namreč po njegovih besedah niso močna samo v tujini, ampak tudi znotraj naše države. To je tudi eden od razlogov, zakaj so se odločili za nakup preko Evropske komisije in Evropske agencije za zdravila – da bi bilo zaupanje v varnost cepiva večje.

Predsednik vlade Janez Janša pa je sinoči razkril tabelo s podatki, koliko odmerkov cepiva družbe Pfizer naj bi Slovenija dobila letos in v začetku prihodnjega leta. Kot je razvidno iz tabele, naj bi v tem letu tako prejeli 58.500 odmerkov, januarja 5850, februarja 83.850 in nato marca še 99.450 odmerkov.

"Lahko sicer pride še do sprememb (upajmo, da navzgor), a tole so količine obljubljenih odmerkov cepiva Pfizer zoper covid-19 za Slovenijo iz skupnih naročil EK. Za učinkovito cepljenje ene osebe potrebujemo dva odmerka. Prvo cepivo Moderne pa bo na voljo najkasneje do 12. 1. 2021," je dodal.