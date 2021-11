'Znanost je jedro naše civilizacije. Če jo zavračamo, se vračamo v kameno dobo'

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je v pozivu zapisala, da "rastoče število okužb ter trpljenje in stiske bolnikov in njihovih svojcev na eni strani ter prezasedenost bolnišnic na drugi terjajo ukrepe in takojšen odziv celotnega prebivalstva, s čimer bomo preprečili zdravstveno katastrofo in številne nove nepotrebne žrtve". Z upoštevanjem ukrepov varujemo svoje življenje in tudi življenje drugih, opozarjajo.

Pomembno je, da se cepijo tisti, ki se iz različnih razlogov še niso, zelo koristno pa je tudi, da že cepljeni dobijo tretji odmerek, saj s tem "znatno zmanjšajo verjetnost, da bi zboleli sami in okužili druge". Dodali so, da so cepiva, ki jih imamo na voljo, učinkovita. Po podatkih iz številnih držav desetkrat zmanjšajo verjetnost težkega poteka bolezni in zelo redko povzročajo resne neugodne stranske učinke.

Predsednik SAZU Peter Štih je na novinarski konferenci ob predstavitvi poziva dejal, da se "vsi zavedamo resnosti situacije". Minister za zdravje Janez Poklukar pa je opozoril, da je cepljenje edini izhod "iz nevzdržne situacije, v kateri se je znašlo slovensko zdravstvo". Poudaril je, da je znanost jedro naše civilizacije in da se, če zavračamo znanost, vračamo v kameno dobo. Znanost je pozval, naj "nikoli ne obupa in naj vse svoje napore še naprej vlaga v zamejitev tega virusa in reševanje življenj".