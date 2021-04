Pravilo dveh metrov nas ščiti manj, kot si mislimo, maske pa so nepogrešljive

Martin Bazant in John Bush, inženir in matematik z uglednega MIT, sta razvila kompleksno formulo, s katero lahko izračunata, kako hitro se novi koronavirus širi v zaprtih prostorih. Ugotovila sta, da varna razdalja ni tako varna, kot si mislimo, da maske resnično pomagajo in da je mehansko prezračevanje učinkovitejše od naravnega. Pojasnila sta tudi, zakaj je bilo toliko okuženih med stanovalci domov za ostarele.

Pravilo dveh metrov nas ščiti pred kapljičnim prenosom okužbe, ne pa tudi pred aerosoli.

Pravilo dveh metrov, eden od glavnih ukrepov v boju proti novemu koronavirusu, nas pred okužbo ščiti manj, kot bi si želeli, v svoji študiji ugotavljata strokovnjaka z uglednega Tehnološkega inštituta Massachusettsa (MIT), inženir Martin Bazant in matematik John Bush. Če stojimo vsaj dva metra od ostalih, sicer uspešno preprečimo kapljični prenos, težava pa je, da se SARS-CoV-2 v prvi vrsti prenaša z aerosoli. In tu pravilo dveh metrov hitro odpove, sta dokazala Bazant in Bush. To sicer ne pomeni, da nam ga ni treba več upoštevati. Določeno mero zaščite namreč vseeno nudi. Kompleksna formula Kot poroča CNN, sta Bazant in Bush razvila kompleksno formulo, s katero lahko izračunata, kako hitro bi bil posameznik v različnih zaprtih prostorih izpostavljen virusu. Upoštevala sta vrsto spremenljivk – velikost prostora, število ljudi v njem, kroženje zraka, hitrost menjave potencialno okuženega zraka s svežim in druge dejavnike, ki lahko pospešijo širjenje virusa, denimo vadba, petje, vpitje in. "Da bi zmanjšali tveganje za okužbo, bi morali čim manj časa preživeti tam, kjer je veliko ljudi. Varnejši smo v velikih prostorih z dobro ventilacijo," sta povzela ugotovitve. Ob tem sta poudarila, da se z maskami lahko uspešno zaščitimo. "Če masko nosi tako okuženi kot tisti, ki je v stiku z njim, se možnost prenosa zmanjša," sta zapisala v poročilu, v katerem povzemata svoje ugotovitve. Objavljeno je bilo v uradnem glasilu ameriške akademije znanosti.

Mehansko zračenje boljše kot odprta okna Bazant in Bush sta svojo formulo preizkusila na teoretičnem razredu, zasnovanem za 19 učencev in učitelja. Izračunala sta, kako hitro se zrak zamenja ob odprtih oknih in kako hitro ob uporabi ustreznega prezračevalnega sistema.

"Če bo v razredu toliko ljudi, kot je predvideno, in ne bodo nosili mask, bi bili po tem, ko bi v prostor vstopila okužena oseba, varni še 1,2 ure ob naravnem zračenju in 7,2 ure ob mehanski ventilaciji," sta ugotovila. A to velja le, če otroci sedijo tiho in mirno, ob fizični aktivnosti, petju ali zgolj glasnem govoru pa se ta čas ustrezno skrajša.

Ob fizičnih aktivnostih, petju ali glasnem govorjenju se virus širi hitreje.

"Najina analiza bi morala sprožiti alarme po domovih za ostarele in ustanovah za dolgotrajno oskrbo, ki predstavljajo velik delež hospitalizacij in smrtnih primerov," sta opozorila. Kot primer sta uporabila domove za ostarele v New Yorku, kjer zakon predvideva največ tri prebivalce na sobo in najmanj 7,5 kvadratnega metra prostora na osebo. Ob takih pogojih pravilo dveh metrov ljudi ščiti vsega tri minute po vstopu okužene osebe v prostor in le 17 minut, če prostor kmalu zapusti. Mehansko prezračevanje pa varni čas podaljša na še vedno kratkih 18 minut. "Ta primer nam daje vpogled v uničujoč vpliv pandemije covida-19 na starejše," sta zapisala. Poudarila pa sta še druge ugotovitve: da se moramo čim manj zadrževati v zaprtih skupnih prostorih ter da moramo poskrbeti za ustrezno zračenje in uporabljati zaščitne maske.