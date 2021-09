V Vuhanu izvajali nevarne poskuse na živalih: se je pandemija začela v laboratoriju?

Ameriški novičarski portal The Intercept se je dokopal do 900 strani dolgega dokumenta, ki dokazuje, da so se v vuhanskem laboratoriju raziskave o koronavirusu in poskusi v zvezi z njim izvajali že od leta 2014, in sicer pod okriljem ameriške nevladne organizacije EcoHealth Alliance. Kot razkrivajo dokumenti, so ameriške zvezne oblasti omenjeni organizaciji zagotovile sredstva v višini 2,6 milijona evrov (3,1 milijona dolarjev), od tega je dobrega pol milijona evrov (599.000 dolarjev) porabil vuhanski inštitut za virologijo. Z denarjem so med drugim financirali identifikacijo in genetsko spreminjanje netopirskega koronavirusa.

Znanstveniki so želeli vedeti, kako se bo koronavirus obnašal, če bo slučajno kdaj mutiral in se z živali prenesel na človeka. Kot je za The Intercept ocenila molekularna biologinja Alina Chan, gre za zelo nevarno področje raziskovanja. "Iz objavljenih dokumentov lahko razberemo, da so sami poudarjali, da vedo, kako tvegano je to delo," je dejala in dodala: "Nenehno govorijo o ljudeh, ki bi jih žival lahko ugriznila, prav tako so vodili evidenco oseb, ki so ugriz doživele."