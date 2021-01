Znanstveniki: Proti covidu-19 bomo morda morali cepiti tudi domače živali

Mačke in psi bi v prihodnosti lahko postali razlog za skrb pred širjenjem okužb z novim koronavirusom, svarijo znanstveniki. Cepljenje domačih živali proti covidu-19 bi zato lahko postalo nujno potrebno. Znano je že, da se živali s tem virusom lahko okužijo, in čeprav do zdaj še niso potrdili primera prenosa okužbe z živali na človeka, nevarnost predstavljajo mutacije virusa, ki se lahko razvijejo.

Strokovnjaki iz University of East Anglia (UEA) v Norwichu, Inštituta Earlham in Univerze v Minnesoti so v članku, objavljenem v znanstveni reviji Virulence, opozorili, da nadaljnji razvoj novega koronavirusa pri živalih dolgoročno predstavlja ogromno tveganje za javno zdravje ljudi. "Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okuži širok spekter gostiteljskih vrst, vključno z mačkami, psi, minki in drugimi divjimi in udomačenimi vrstami. Ni nepredstavljivo, da bo za ustavitev nadaljnjega razvoja virusa morda potrebno cepljenje nekaterih udomačenih živalskih vrst," so opozorili. Kot je znano, je Danska lani pobila na milijone minkov, pri katerih so odkrili mutacijo virusa.

Cock van Oosterhout, eden od avtorjev članka in profesor evolucijske genetike na UEA, je povedal, da se psi in mačke z novim koronavirusom lahko okužijo, do zdaj pa še niso potrdili primera, da bi se okužba prenesla na človeka. "Smiselno je, da razvijemo cepivo za domače živali – samo kot previdnostni ukrep za zmanjšanje tveganja. Kot družba moramo biti pri covidu-19 resnično pripravljeni na vse, kar lahko sledi. Najboljši način, da to storimo, je po mojem mnenju tudi razmislek o razvoju cepiva za živali," je dejal. Pojasnil je, da je Rusija že začela razvijati cepivo za živali, čeprav je o tem za zdaj znanih malo informacij.

icon-expand Cepljenje domačih živali proti covidu-19 bi lahko postalo nujno za ustavitev razvoja virusa, svarijo znanstveniki. FOTO: Dreamstime

"Obstaja tveganje, da virus začne prehajati – tako kot pri minkih – od živali do živali, nato pa začne razvijati nov genetski sev, ki znova preide na človeško populacijo in v nov sorodni virus, s tem pa smo spet na začetku,"paje opozoril urednik Virulencea Kevin Tyler."Če govorimo o domačih živalih, ki jih imamo kot ljubljenčke, moramo razmisliti, da bi s cepljenjem to nevarnost lahko preprečili. Ne gre pa še za resno tveganje," je še dodal.

Znanstveniki opozarjajo še, da se – medtem ko države po svetu razvijajo in izvajajo strategije cepljenja za prebivalce, mutacije virusa, ki lahko ogrožajo človeško populacijo, razvijajo še naprej. Novi sevi virusa, kot je angleški, so hitreje prenosljivi in za zamejitev širjenja okužb zahtevajo večjo precepljenost pri ljudeh. "Cepljenje proti virusnemu patogenu s tako visoko razširjenostjo po vsem svetu je brez primere, zato smo se tudi mi znašli v neznanih vodah," še priznavajo. Vlade po svetu zato pozivajo, naj še naprej spodbujajo upoštevanje ukrepov, kot so zaščitne maske in ohranjanje medsebojne razdalje, ki so trenutno tudi najučinkovitejši načini za zmanjšanje razvoja in širjenja novih oblik novega koronavirusa.