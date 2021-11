Znanstveniki spremljajo novo različico koronavirusa, prvič so jo zaznali v Bocvani

Različico B.1.1.529 so prvič zabeležili 11. novembra v afriški državi Bocvana. Tam so do zdaj s sekvenciranjem potrdili skupno tri primere. Novi sev se je pojavil tudi v sosednji Južni Afriki, do zdaj so odkrili šest primerov. Še en primer pa izvira iz Hongkonga. Različico so potrdili pri potniku iz Južne Afrike, ki je simptome bolezni razvil med obvezno karanteno.

Kot poroča Guardian, so pri novem sevu zabeležili 32 mutacij v t. i. spike proteinu. Znanstveniki različico pozorno spremljajo in čakajo, ali bo s časom pridobila na zagonu. Virologi v Južni Afriki so sicer izrazili skrb zaradi nedavnega porasta okužb v Pretorii in Johannesburgu. Tam so tudi potrdili prisotnost nove različice.

Dr. Tom Peacock, virolog na londonskem Imperial College, je objavil podrobnosti o novem sevu, pri tem pa opozoril, na večje število mutacij na spike proteinu, kar nakazuje, da gre za "zaskrbljujoč sev". Dodal je, da bi se sicer lahko izkazalo, da različica ni tako zelo prenosljiva. "Upam, da je tako," je zapisal.