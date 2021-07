DS o vetu na Zakon o nalezljivih boleznih. Popovič: Zakon je sramoten

Državni svetnik Boris Popović se je zavzel za izglasovanje veta. Po njegovem mnenju je zakon nepremišljen in sramoten. "Upam, da nama bo s somišljeniki in modrostjo Državnega sveta, svetnic in svetnikov uspelo ustaviti ta nadvse sporni zakon že na izredni seji DS in da referendum ne bo več nujno potreben." Po njegovem mnenju bi bil referendum slab izhod iz situacije, saj bi še dodatno poglobil nesoglasja in napetosti med političnimi poli. Ob tem je izrazil upanje na razsodno in nepolitično obarvano odločitev DS.

Novela zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je DZ sprejel s 44 glasovi za in 42 proti, naj bi sicer uresničila ustavno odločbo, po kateri so nekateri deli zakona neustavni. Če bi DS na zakon izglasoval odložilni veto, bi jih moral DZ ob ponovnem odločanju podpreti z najmanj 46 poslanskimi glasovi.

Kot v zahtevi za sklic izredne seje pojasnjuje skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem , so vsi trije zakoni nujni za blažitev posledic krize zaradi epidemije, interventni zakon pa vsebuje tudi ureditev turističnih bonov, zato je pomembno, da čim prej stopijo v veljavo. Predloge za odločanje o odložilnem vetu so torej vložili, ker želijo pospešiti uveljavitev omenjenih zakonov. Ustava namreč določa, da lahko DS o zahtevah za veto odloča v sedmih dneh od sprejema zakonov, v tem času pa ti ne morejo biti objavljeni v uradnem listu oziroma stopiti v veljavo. Vsa tri zakonska besedila je DZ sprejel na seji minuli teden.

V pravni mreži za varstvo demokracije so sicer že pred dnevi opozorili na številne pomanjkljivosti zakona. Zakon po njihovi oceni ne predstavlja dovolj določne zakonske podlage, ki bi varovala pred arbitrarnim poseganjem izvršilne oblasti v človekove pravice in temeljne svoboščine. Vlada ima tudi po novem predlogu široko polje proste presoje pri odločanju o ukrepih, opozarjajo in dodajajo, da je zakon, ki je bil sprejet brez javne razprave, pomensko zelo odprt.

"Problematično je tudi, da zakon ne zagotavlja mehanizmov za strokovno neodvisnost presoje. Nikjer ni določeno, v kakšnem odnosu do vlade so predstavniki stroke, ki pripravljajo poročila. Ravno tako ni določeno, za strokovnjake katerih strok gre." Kot poudarjajo, se predlog zakona predvsem osredotoča na vprašanje zakonitosti, premalo pozornosti pa namenja načelu sorazmernosti posegov v človekove pravice.

Sporna je tudi možnost popolne prepovedi shodov, "ki onemogoča javno kritiko, s prepovedmi in kaznovanjem pa se ustvarja zastraševalni učinek". Ob tem poudarjajo, da bi vlada lahko omejevala javno kritiko in onemogočala participacijo, skozi katero bi ljudje lahko izražali politična stališča. "Menimo, da bi morala oblast celoten čas epidemije aktivno iskati za javno zdravje varne načine, po katerih bi se lahko posamezniki mirno zbirali z namenom izražanja političnih stališč, ne pa teh druženj prepovedovati." Zavzeli so se tudi za vzpostavitev hitrejše in učinkovitejše sonde kontrole ukrepov izvršilne veje oblasti.

Državni svetniki bodo sicer odločali tudi o vetu na ostala dva zakona. Zakon o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 prinaša 243,5 milijona evrov pomoči predvsem turizmu in povezanim panogam. Na seji DZ ga je podprlo 47 poslancev, osem jih je bilo proti. Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki naj bi prinesel nujne rešitve za krajšanje čakalnih dob in kadrovsko krepitev, pa so poslanci sprejeli s 47 glasovi za in 25 proti.