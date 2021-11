Pogoji pod katerimi bi vlada lahko uvedla policijsko uro, omejila gibanje in zaprla trgovine

Pri pripravi ukrepov bi sodelovala neodvisna strokovna skupina, sestavljena ne samo iz epidemiologov, pač pa tudi imunologov, sociologov, psihologov in pravnikov. "Ukrepi se sprejemajo stopnjevito, glede na to, koliko so invazivni za človekove pravice," pravi XXXXXXX Podvršič.

Poleg tega predlog uvaja strožji parlamentarni nadzor. Podaljšanje ukrepa preko 30 ali 60 dni bi namreč morala potrditi večina članov odbora za zdravstvo, preko 90 dni pa dvotretjinska večina. Medtem ko se koalicija s podporniki iz opozicije danes ni želela opredeliti, se v opoziciji spotikajo prav ob to, da bi odboru za zdravstvo podelili več moči.

"Ker pa mi v tem DZ nimamo prave razdeljenosti delovnih teles glede na moč političnih strank, je to malo vprašljiv, ampak jaz verjamem, da se to lahko dogovorimo," je dejal Matjaž Han (SD). Matej T. Vatovec (Levica) je medtem dejal, da gre na prvi pogled za nekaj, s čimer bi se na grobo lahko strinjali. "Sploh zato, ker uvaja varovalke, ki bi ščitile prebivalke in prebivalce pred morebitnimi zlorabami s strani vlade, kar je v tem trenutku nekaj pozitivnega," je pojasnil.