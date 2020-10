Policija ob gneči na meji: Na pot nikar brez dokazil

Spet delujejo nekatere dejavnosti

Vlada je med izjeme v odloku o začasni prepovedi, ki je namenjena zamejitvi širjenja novega koronavirusa, v petek dodala gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki. Med izjemami so po novem tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika, kot so vrtnarske storitve.

Prav tako bodo z delom lahko nadaljevale servisne delavnice, v katerih popravljajo in vzdržujejo tehnično blago, pa tudi dimnikarske storitve. Te bodo lahko opravljali pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave.

Opravljanje dimnikarskih storitev pa še naprej ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti. Med izjeme je vlada uvrstila tudi družbe za upravljanje in knjižnice.

Prejšnjo soboto je v veljavo stopila začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki pa je že takrat omogočala nekatere izjeme, kot so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne ter prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki.

Na listo izjem so bile že prejšnji teden uvrščene tudi drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, prodajalne s programom za vrt in kmetijstvo, drevesnice in vrtnarije, cvetličarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa, prodajalne z večinoma gradbeno-inštalaterskim materialom, banke, zavarovalnice, pošte, dostavne službe, trafike in kioski.