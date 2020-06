Od danes znova dovoljen mednarodni cestni in železniški potniški promet

Z današnjo uveljavitvijo odloka o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije, ki je bil v petek objavljen v uradnem listu, je spet dovoljeno izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu.

Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami je treba izvajati v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužb s koronavirusom.