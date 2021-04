Znova dovoljene nekatere prireditve: odpirajo se kinematografi, gledališča

Vlada RS je na 203. dopisni seji sprejela Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.Zaradi izboljšanja epidemioloških razmer se poleg knjižnic, muzejev, galerij in ograjenih odprtih javnih površin z nepremično kulturno dediščino s 23. aprilom znova odpirajo arhivi ter omogoča izvajanje javnih kulturnih prireditev (kinematografskih, gledaliških, glasbenih, plesnih in drugih).

Kot so ob tem sporočili z Ministrstva RS za kulturo (MK), omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega javnega prostora oziroma odprte površine ne bo veljala za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Pri gledališki, glasbeni in plesni dejavnosti bo obvezno testiranje nastopajočih, izjema bodo le tisti, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili. Pri izvajanju javnih kulturnih storitev, tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah, bo obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covid-19 in smiselno upoštevanje higienskih priporočil Ministrstva RS za zdravje (MZ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Začasne omejitve ponujanja kulturnih storitev bodo trajale do vključno 2. maja.