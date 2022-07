Znova in v celoti: Nova Zelandija odpira svoje meje

"To je odlična novica za turistično industrijo in gospodarstvo, saj se bližata pomlad in poletje, ko ljudje s severne poloble rezervirajo svoje zimske počitnice," je dejal novozelandski minister za turizem Stuart Nash. Dodal je, da je ministrstvo prisluhnilo turističnim ponudnikom, ki so optimistični in znova pripravljeni sprejeti obiskovalce z vsega sveta.

Novozelandska vlada se je letos odločila za postopno odpiranje meja. Že od maja lahko tako v državo znova potujejo tuji turisti, ki za prihod ne potrebujejo vizumov. Med njimi so državljani EU, torej tudi Slovenci, Američani in Britanci.

Ob prihodu v državo in nato na peti dan bivanja se morajo sicer tuji obiskovalci testirati na okužbo z novim koronavirusom, prav tako pa morajo biti – z določenimi izjemami – cepljeni proti covidu-19.

Nova Zelandija, država s petimi milijoni prebivalcev, velja za zelo uspešno v boju z novim koronavirusom. Od začetka pandemije so v državi zabeležili več kot 1,6 milijona okužb in približno 1400 smrtnih primerov.



Avstralija se približuje črnemu mejniku: 12.000 smrtnih žrtev zaradi covida-19

V Avstraliji je medtem situacija precej slabša. V vsaki 12. bolnišnični postelji leži covidni bolnik, a avstralski minister za zdravje Mark Butler ob tem poudarja, da je dejansko število okužb v resnici dvakrat večje od trenutno znanega. Uradno so sicer zabeležili skoraj 24.000 novih primerov okužb.

Država po poročanju britanskega Guardiana že tri dni (do petka) zapored beleži več kot 100 smrtnih primerov, povezanih s covidom-19. Danes so ob tem poročali o dodatnih 27. S tem se je skupno število smrtnih primerov v Avstraliji dvignilo na 11.832.

Glavni zdravstveni uradnik za zvezno državo Viktorija Brett Sutton sicer ocenjuje, da je njegova država verjetno dosegla vrhunec primerov. Pričakuje namreč, da se bodo številke v prihodnjih dneh umirile in zmanjšale. A čeprav se je število covidnih bolnikov v tamkajšnjih bolnišnicah v nedeljo zmanjšalo, Sutton opozarja, da bo število hospitalizacij visoko še kakšen teden ali dva.

Bolnišnice so prenatrpane, opozarja zdravstveni minister, covidni bolniki naj bi po njegovih navedbah zasedali več kot 5000 postelj. "Gre za izjemno število okužb s to zelo nalezljivo novo podrazličico omikron," je še dejal Butler.