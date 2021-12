PRENOS V ŽIVO: Zobozdravniki na pomoč v cepilna mesta in na točke za testiranje

Pripravljenost, da se vključijo v delo v cepilnih centrih in na točkah za jemanje brisov, je izrazilo več kot 200 zobozdravnikov. Kako poteka njihovo vključevanje in koliko zobozdravnikov je še v pripravljenosti, da pridejo na pomoč kolegom, na novinarski konferenci prav zdaj predstavljajo zobozdravniki koordinatorji mobilizacije iz ZD Koper, ZD Novo mesto, ZD Slovenj Gradec, ZD Maribor in ZD Murska Sobota.

Njihova pomoč bo še posebej dobrodošla v prihodnjem tednu, ko bodo od 19. do 23. decembra pod sloganom "Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo leto" po celi Sloveniji potekali Dnevi cepljenja.

Minister za zdravje Janez Poklukar, ki je predstavil omenjeno akcijo, je povedal, da so za cepljenje aktivirali dodatne mobilne enote, ki bodo delovale širom po Sloveniji. "V Dneve cepljenja gremo skupaj z enotno grafično podobo z istim sporočilom, ključno v teh dneh pa je, da sledimo priporočilom stroke," je pozval. Z zadostno precepljenostjo se lahko izognemo težjemu poteku bolezni in omogočimo razbremenitev zdravstva in normalno delovanje družbe. Ciljna precepljenost v družbi bi po njegovem mnenju morala biti 80 in več odstotna.

Omikron po njegovem mnenju predstavlja ne samo grožnjo, pač pa tudi nov val in "samo vprašanje je, kdaj se bo ta zgodil". Posvetovalna skupina ima danes poseben sestanek, na katerem bo pretresla potrebo po dodatnih ukrepih.