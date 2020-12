Zorčič: Verjamem, da bo novo leto v znamenju zmage nad izzivom epidemije

Za prihodnje leto si Igor Zorčičzato želi predvsem solidarnosti do sočloveka in medsebojnega spoštovanja. "Trenutna situacija je težka za vse nas, a je hkrati tudi priložnost, da se povežemo. Da torej v tem boju stopimo skupaj in ponovno dokažemo, da kot narod zmoremo biti enotni in močni," je zapisal in spomnil, da se je enotnost pokazala ob osamosvojitvi Slovenije pred tremi desetletji.

"Ta izkušnja naj nam bo v navdih, da ob zaključku tega težkega leta ponovno stopimo skupaj in zmagamo, tokrat proti nevidnemu sovražniku, ki nas hromi v vsakdanjem življenju in delu," je pozval. Tudi ta bitka se bo počasi iztekla, je dodal.

Spomnil je, da Slovenijo v prihodnjem letu čaka tudi predsedovanje Svetu EU. Verjame, da bomo ponovno pokazali, kako močan, napreden in kooperativen narod smo. Meni, da bomo znali izkoristiti bogastvo kulturne dediščine, lepoto krajev in narave ter nenazadnje tudi pestrost kulinaričnega izročila, in s tem okrepili svojo prisotnost v veliki evropski družini.