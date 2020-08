ZPS: Pred nakupom razkužila preverite vsebnost alkohola in ceno

V ZPS so preizkusili 15 razkužil, dostopnih v slovenski maloprodaji. Vsa razen enega so vsebovala najmanj 60 odstotkov alkohola, kar je pogoj za uničenje novega koronavirusa. Zelo velik pa je bil cenovni razpon izbranih razkužil, saj je liter stal med 9,80 in 62,50 evra. Potrošnikom zato svetujejo, naj primerjajo cene.

Kot so sporočili iz ZPS, vsi preizkušeni izdelki razen enega ob pravilni uporabi torej ustrezajo smernicam Svetovne zdravstvene organizacije in uničujejo novi koronavirus. A vsi ne uničujejo nekaterih drugih, tudi pogostih virusov, za uničevanje katerih je potrebna večja koncentracija alkohola.

Potrošnikom svetujejo, naj pred nakupom pozorno preberejo seznam sestavin izdelka."Obvezno preverite, ali je alkohol na prvem mestu seznama sestavin, in poiščite podatek o koncentraciji alkohola. Če je med sestavinami voda na prvem mestu, izdelek ni ustrezen. Naj vas ne zavedejo navedbe, kot so 'dezinfincira', 'uniči viruse in bakterije' in podobno, saj še ne pomenijo, da je izdelek primeren za zaščito pred novim koronavirusom. Potrošniki preprosto morajo poiskati informacijo o koncentraciji alkohola," so poudarili.

Test razkužil so na ZPS izvedli v okviru dejavnosti ob 30. obletnici delovanja. Rezultati so prosto dostopni prek njihovih spletnih strani.