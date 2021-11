Zunanje ministrstvo Slovence, ki se nahajajo v Južni Afriki, poziva k vrnitvi domov

Kot so poudarili na ministrstvu za zunanje zadeve, pozorno spremljajo razmere, ki jih je povzročila nova različica virusa v Republiki Južni Afriki. Slovenskim državljanom svetujejo, naj se nemudoma vrnejo domov, hkrati pa naj pozorno spremljajo razmere.

Nekatere države članice namreč že ukinjajo letalske povezave in uvajajo dodatne zdravstvene ukrepe ob vstopu v Evropsko unijo. Da naj začasno prekinejo vse povezave z državami na jugu Afrike, pa je medtem Evropska komisija pozvala države članice EU.

Ministrstvo potnikom, ki so nameravali potovati v države z zaznano novo različico, svetuje, da nenujna potovanja odložijo ali opustijo. Slovensko predsedstvo Svetu EU je sicer za danes popoldne sklicalo mehanizem za odzivanje na krize IPCR, čigar cilj je doseči skupen odziv držav članic na novo različico virusa.

Nova različica novega koronavirusa, ki so jo odkrili v Južni Afriki, se zaradi nenavadno velikega števila mutacij zelo hitro širi in bi lahko zaobšla imunost, pridobljeno s cepljenjem oziroma po prebolelem covidu, opozarjajo znanstveniki. Prvi primer različice B.1.1.529 v Evropi so danes potrdili v Belgiji, že pred tem pa so okužbe potrdili tudi v Bocvani, Hongkongu in Izraelu. Evropska komisija je sporočila, da bo članicam predlagala, naj omejijo potovanja z juga Afrike in odpovejo letalske povezave s to regijo.