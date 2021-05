Zunanji ministri C5 o omejitvenih ukrepih na mejah med poletjem

Zunanji ministri držav tako imenovane skupine C5, med njimi slovenski Anže Logar, so se v Bratislavi pogovarjali o sproščanju omejitvenih ukrepov na mejah pred poletno sezono. Strinjali so se, da je koordinacija in medsebojno obveščanje o ukrepih za prehajanje meja nujno, da ne bi gibanja ljudi in poslovanja podjetij omejevali bolj kot je potrebno.

icon-expand Srečanje zunanjih ministrov C5 na Brdu pri Kranju. FOTO: Bobo

Zunanji ministri Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije so danes govorili o možnostih sklepanja dvostranskih ali regionalnih dogovorov za prehajanje meja ter podprli evropsko digitalno zeleno potrdilo, ki bo olajšalo prehajanje meja, so sporočili z Ministrstva RS za zunanje zadeve (MZZ).

Skupino C5 sestavljajo zunanji ministri Slovenije, Avstrije, Češke, Madžarske in Slovaške. Današnjega srečanja so se udeležili vsi člani – poleg slovenskega ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja še madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, avstrijski minister za evropske in mednarodne zadeve Alexander Schallenberg, češki zunanji minister Tomaš Petriček ter slovaški minister za zunanje in evropske zadeve Ivan Korčok.

Po oceni avstrijskega zunanjega ministra Alexandra Schallenberga je zelo pomembno, da se še pred poletjem življenje čim bolj normalizira. To pa bo mogoče s potrdili in cepljenjem, je prepričan. Prav tako meni, da mobilnost v 21. stoletju ni luksuz, ampak nujnost. S tem pa se je strinjal tudi gostitelj, slovaški zunanji minister Ivan Korčok. "Danes smo znova pred odprtjem in upamo, da bo to dokončno," je povedal. Dokler v EU ne bo zaživelo digitalno zeleno potrdilo pa bodo potrebni regionalni in dvostranski dogovori glede priznavanja potrdil o cepljenju, so se strinjali ministri. S tem se varuje državljane in omogoči potovanja, so poudarili. Predvsem madžarski zunanji minister Peter Szijjarto se je zavzel za dvostranske dogovore. Madžarska ima trenutno že sedem tovrstnih dogovorov, je pojasnil.

Anže Logar je na srečanju še predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, med drugim krepitev odpornosti EU na krize ter prioritete na zunanjepolitičnem področju s poudarkom na razvoju transatlantskih odnosov in Zahodnem Balkanu. Minister je napovedal še obisk treh ministrov za zunanje zadeve C5 v Tirani in Skopju konec maja, z namenom podpreti evropsko perspektivo regije, so sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva. Ministri so se pogovarjali tudi o odnosih med EU in Rusijo ter se zavzeli za dosledno izvajanje obstoječih petih načel sodelovanja. V drugem delu srečanja se je ministrom pridružil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, ki je predstavil varnostno situacijo v vzhodni Ukrajini.