Zunanji ministri C5: Pandemije covida-19 še ni konec

Dogovorili so se za vzpostavitev mreže kontaktnih oseb v svojih državah, ki bodo usklajevale sodelovanje v boju s pandemijo, tako da ne bo več prihajalo do presenečenj ob določenih ukrepih in razvoju dogodkov v sosednjih državah. Peterica ministrov se je strinjala, da edina učinkovita pot v normalnost in svobodo vodi preko cepljenja čim večjega deleža prebivalcev proti covidu-19, in ljudi pozvala k temu koraku. Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg je cepljenje označil kot "povratno vozovnico v normalnost" in spomnil, ima Evropa dovolj cepiv, kar pa nikakor ne velja za vse dele sveta.

Vodja slovenske diplomacije Anže Logar je pozdravil solidarnost med državami v povezavi s cepivom proti covidu-19 ter sporočil, da je Slovenija Češki junija donirala nekaj več kot deset tisoč odmerkov cepiva Pfizer. Tudi madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je pohvalil sodelovanje držav C5 v boju s pandemijo ter sporočil, da je Madžarska Češki poslala še 200.000 odmerkov cepiva.