Župani istrskih mest jezni na jug države, ki se obnaša 'neodgovorno'

V Istri se obnašamo odgovorno, odpovedali smo vse koncerte in prireditve, v nočne klube pa se lahko vstopa le s covidnimi potrdili, poudarja. "Vedno se ponavlja ista zgodba: južno od Paga so vedno neodgovorni eni in isti. Celotna Hrvaška živi od poletne sezone. Zagotovo to ni ugodna situacija za Hrvaško in zgodilo se je prezgodaj. Upam, da se bodo razmere stabilizirale," je dodal Paliaga.

Župan Rovinja Marko Paliaga ocenjuje, da se Istra glede epidemioloških razmer ne more primerjati z ostalimi deli Jadrana. "Vlado že eno leto pozivamo, da nas obravnava po posameznih županijah in ne po regijah. Ne verjamem, da bomo uslišani, a lepo bi bilo. Menim, da oranžna obarvanost regije sicer ne bo imela velikega vpliva na Istro, saj turisti običajno spremljajo lokalne razmere," je dejal.

Za hrvaški spletni portal Index so spregovorili župani Rovinja, Poreča in Novigrada, ki poudarjajo, da se njihovi turistični delavci ves čas obnašajo odgovorno, zato ni pravično, da "trpijo zaradi napak drugih". Rovinj in Poreč sta sicer izredno priljubljeni mesti med tujimi turisti, vsako leto se uvrščata med top tri hrvaška mesta glede na število opravljenih nočitev.

Župan Novigrada: Vse bi lahko šlo po zlu

Župan Novigrada Anteo Milos je opozoril, da bi bilo občane smiselno čim prej cepiti, v nasprotnem primeru jih čaka še ena slaba poletna turistična sezona. "Ponavlja se zgodba iz lanskega leta. Istra je imela tudi takrat ugodno epidemiološko sliko. Vendar letos imamo pomoč – cepljenje," je dejal in poudaril, da v Istri še niso dosegli ustrezne precepljenosti.

"Državljane bi morali še naprej pozivati k cepljenju, odgovornemu obnašanju in izogibanju množičnim zborovanjem. Naši proračuni so odvisni od prihodkov od turizma," je dodal.

Župan Poreča: Naše mesto je polno, škoda, ker vsi trpimo

Tudi poreški župan Loris Peršurić je ocenil, da se na celotno hrvaško obalo ne sme gledati kot celoto, saj vemo, da se razmere od občine do občine razlikujejo. "Škoda, da vsi trpimo zaradi osamljenih primerov. Poreč je pripravljen na to sezono, zavedajoč se svojih prednosti – bližine in raznolikosti ponudbe. Odgovorni smo, ne spodbujamo množičnih druženj. Napovedi so ugodne, mesto je polno turistov in vse kaže na odlično sezono," je komentiral Peršurić.

Vodja istrske županije: Istra ne bi smela trpeti posledic neodgovornosti drugih županij

Vodja istrske županije Boris Miletić je v petek po objavi novega zemljevida ECDC izrazil nezadovoljstvo, saj meni, da se Istro in njene prebivalce spet neupravičeno kaznuje.

"Ni prav, da trpijo naši prebivalci, obrtniki in gostinci, ki se obnašajo odgovorno in spoštujejo vse predpisane epidemiološke ukrepe. Istra ne bi smela trpeti posledic neodgovornosti drugih okrajev in nezadostnega nadzora. Istra je zaželena in varna turistična destinacija," je dejal Miletić in ponovil, da bi se moralo istrsko županijo obravnavati kot ločeno celoto, saj ima odlične epidemiološke razmere.