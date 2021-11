Župani mestnih občin za razmislek o možnosti uvedbe pogoja PC

Župani mestnih občin pozivajo vse prebivalce, da izkoristijo možnost brezplačnega cepljenja proti covidu-19 in tako solidarno prispevajo k zajezitvi epidemije covida-19, k lastni varnosti in varnosti drugih.

Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je v ponedeljek v Ljubljani obravnavala stanje na področju epidemije covida-19. Župani mestnih občin so spomnili, da je po podatkih Sledilnika za covid-19 v državi skoraj 1,2 milijona cepljenih prebivalcev in več kot 300.000 prebolevnikov. Ob upoštevanju, da je več kot 300.000 prebivalcev mlajših od 14 let, ugotavljajo, da je celotna država "ujetnica manjšine 200.000 ljudi, ki zavračajo cepljenje", so zapisali v združenju.

ZMOS in mestne občine že od začetka epidemije proaktivno podpirajo izvedbo ukrepov za zajezitev epidemije. Predsednik ZMOS Matjaž Rakovec je prepričan, da je cepljenje, dosledno spoštovanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in glede na strokovne predloge, ki jih je že septembra predlagala strokovna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, tudi morebitna uvedba pogoja PC nujna pot za normalizacijo življenja. To hkrati po njegovih besedah pomeni nujno pot za sproščeno in varno izvedbo decembrskega dogajanja v slovenskih mestih, so še navedli v ZMOS.