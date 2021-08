Županja občine Semič, ki v cepiva ne verjame: To je terapija v fazi preizkušanja

Polona Kambič je na zadnjih lokalnih volitvah zmagala z 51,69 odstotka že tretjič, in sicer s podporo SLS. Na občini Semič je bila direktorice občinske uprave med letoma 2000 in 2010, nato pa županja. Gre za izkušeno upravnico in tudi županjo manjše občine v Beli krajini, ki pa je zadnje čase na družbenih omrežjih postala, predvsem med Belokranjci, znana kot županja, ki ni za cepiva in ukrepe.

Županja Polona Kambič je na naše vprašanje, če bo pozvala prebivalce občine k cepljenju dejala: "Preveliko odgovornost bi sprejela nase, če bi svoje občanke in občane silila, napeljevala, ali kakor koli usmerjala k "cepljenju" proti koronavirusu. To je namreč korenit/brutalen poseg v telo, zato je to najbolj osebna odločitev vsakega posameznika." Po nadaljnjih odgovorih je možno sklepati, da ne gre za libertarno politično prepričanje, ampak bolj za dejstvo, da preizkušena in varna cepiva smatra za terapije. Pravi, da je med državljani veliko dvomov, saj naj ne bi bilo odgovorov pristojnih na določena vprašanja, kot so: "Ali so pred cepljenjem vsakega posameznika seznanili z dejstvom, da s prejemom "cepiva" v svoje telo sodeluje v znanstvenem poizkusu kot prostovoljec, pri čemer je možno, da bo namesto "cepiva" dobil placebo." Vse našteto ne drži, kar so pristojni že tolikokrat povedali, da je že nenavadno, da teh informacij na Facebooku in v medijih ni zasledila.

Kambičeva je nato želela, da bi javnost vedela, "da bo prejel terapijo oz. vsebino, ki še ni cepivo; cepivo bo postalo šele takrat, ko bo uspešno prestalo celotno pot preizkušanja (še nekaj prihodnjih let)." Slednje ne drži, ameriška FDA je že potrdila Pfizerjevo cepivo, EMA bo to verjetno storila v kratkem. Tudi, če bi trajalo še nekaj let, to ne pomeni, da je cepivo v fazi preizkušanja – to mora opraviti vsako cepivo v treh večjih fazah, preden se lahko da v splošno uporabo. Vsa cepiva so to uspešno opravila, zato niso več v fazi preizkušanja. "Tudi po pričetku proizvodnje in uporabe cepiva v populaciji še naprej vzporedno poteka redno testiranje in spremljanje učinkovitosti in varnosti cepiva," zapišejo na NIJZ. Te faze niso drugačne tudi za druga cepiva in zdravila.

Županjo tudi zanima, če so prostovoljce, kot sama označuje tiste, ki so se cepili, povprašali o njihovem zdravstvenem stanju in če so jih seznanili z vsemi neželenimi oz. škodljivimi stranskimi učinki, "do katerih lahko pride in do katerih dejansko tudi prihaja, kar vsakodnevno zaznavamo v svojem okolju, če ste pošteni, verjetno tudi vi v vašem okolju." Odgovor je, DA, povprašajo jih o zdravstvenem stanju, treba je izpolniti vprašalnik, prav tako opredelijo najbolj pogoste stranske učinke. Če ste spremljali medije, pogosto poročajo o vseh možnih stranskih učinkih, kar je lahko dostopna informiranost, ki jo zagovarja tudi županja. Kar se pa tiče stranskih učinkov v mojem okolju? Nič, kar ne bi bilo pričakovano.