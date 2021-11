Županja občine Semič osnovno šolo poziva, da opusti vse ukrepe

Županja Polona Kambič je v lokalnem okolju znana kot oseba, ki se ne strinja z veljavnimi ukrepi za širjenje koronavirusa. Še več, na svojih družbenih profilih pogosto deli objave različnih iniciativ, ki trdijo, da so testi PCR neveljavni, ukrepi protiustavni, koronavirus zarota, izrazila pa je nestrinjanje z izvajanjem ukrepov na osnovnih šolah. "Starši, združite se in povejte: NE. Kmalu bo šlo predaleč in takrat bo prepozno. Kar ne sodi v šolo, tja resnično ne sodi. Ne mislite, da se bo s tem končalo, ker se ne bo. Samo v slogi je moč," je zapisala.

A tokrat je šla še korak naprej in je kot županja občine Semič na osnovno šolo Semič, čigar ustanoviteljica je ravno občina Semič, poslala pismo, v katerem "opozarja" na prej naštete zadeve. Ravnateljici je tako zapisala, da mora spoštovati zakon in je odgovorna za zakonitost dela. Trenutno veljavne ukrepe smatra za popolnoma neveljavne in ravnateljici zapiše: "Zavestno delujete nezakonito in protiustavno, čeprav ste prvi, ki to ne bi smeli početi. To potrka tudi na mojo vest in izvajanje ukrepov v prostorih občine bo z današnjim dnem postalo zakonito in ustavno."

Na organe osnovne šole tako pritiska in jih poziva na nespoštovanje nadrejenih organov in Vlade RS ter jih opozarja: "Zato ste v skladu s Kazenskim zakonikom in zavezujočo sodno prakso, tako evropsko kot tudi domačo, kazensko in odškodninsko odgovorni, če bo s strani staršev podana kazenska ovadba ali ustavna pritožba iz naslova kršenja otrokovih pravic."

Prav tako je dodala poziv: "Prenehajte kršiti temeljne človekove in otrokove pravice ter svoboščine, in sicer s prisiljevanjem v nošenje obraznih mask, vzdrževanjem socialne razdalje otrok, drugih oseb in učiteljev s pogojevanjem udeležbe pri pouku ob trikratnem tedenskem testiranju z izpolnjevanjem splošnih pogojev PCT."