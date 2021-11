Županom poziv k skupnemu ukrepanju za zamejitev covida-19, predlog lestvice okuženosti

Minister za zdravje Janez Poklukar, direktor NIJZ Milan Krek, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin so se s skupnim pozivom obrnili na župane in županje vseh slovenskih občin in jih pozvali k skupnemu ukrepanju za zamejitev okužb s koronavirusom v njihovi občini. Kot so zapisali, v zadnjih tednih opažajo, da se epidemiološka situacija v Sloveniji zaradi velikega števila okužb z novim koronavirusom hitro poslabšuje. Ker je lokalno okolje lahko različno obremenjeno, predlagajo lestvico okuženosti, ki temelji na številu novih okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti.

"V naslednjih tednih lahko pričakujemo precejšnje število okuženih prebivalcev. Ugotavljamo, da je v zadnjih dneh izrazito poraslo število zbolelih za covidom-19 v večini slovenskih občin. Zato menimo, da moramo združiti moči in usmeriti skupne napore k omejitvi širjenja virusa v vašem okolju," so zapisali.

"V naslednjih tednih lahko pričakujemo precejšnje število okuženih prebivalcev."

Župane in županje so prosili, da se čim prej sestanejo, pregledajo situacijo v občinah in se dogovorijo za skupne aktivnosti, s katerimi bi v naslednjih dneh in tednih pripomogli k zmanjšanju širjenja virusa v vaši občini. Prepričani so, da bodo lahko skupaj izboljšali epidemiološko sliko v vašem okolju in tudi širše v državi. Pismu so priložili tudi nabor ukrepov, ki jih lokalna skupnost lahko uporabi v primeru večje ogroženosti za širjenje okužbe. Pozivajo k oblikovanju delovnih skupin, ki bi na lokalni ravni izvajale aktivnosti za zajezitev širjenja okužb. Med drugim pozivajo tudi k bolj vključujočemu tonu komuniciranja in poudarjajo, da morajo člani posameznih delovnih skupin zagovarjati usklajena stališča.

Predlagajo lestvico okuženosti Ker je lokalno okolje lahko različno obremenjeno, podpisniki dopisa predlagajo lestvico okuženosti, ki temelji na številu novih okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti. V lokalnem okolju je po prepričanju dopisnikov treba izkoristiti predvsem vire, ki so lokalni skupnosti praviloma dosegljivi v lokalnem okolju. "Te vire je treba koordinirati na ravni župana ali županje, ki za ta namen ustanovi delovno skupino za obvladovanje širjenja okužbe," so še napisali. Razprave v delovnih skupinah morajo potekati odprto in na podlagi objektivnih dejstev. Ukrepi, ki jih skupine sprejemajo na podlagi analize stanja, pa morajo biti usklajeni in izvajani v lokalnem okolju na vseh ravneh ter prilagojeni potrebam lokalnega okolja. Poudarili so še, da morajo vsi člani skupine zagovarjati med seboj usklajena stališča in jih morajo kot take tudi komunicirati članom skupnosti.

Ker je lokalno okolje lahko različno obremenjeno, podpisniki dopisa predlagajo lestvico okuženosti.

Med cilji ustanovljenih delovnih skupin so navedli pridobivanje pomembnih podatkov iz lokalnega okolja, analizo stanja, načrt ukrepov, mobilizacijo in smiselno razporejanje človeških in materialnih virov, vzpostavitev in izvajanje ukrepov na različnih ravneh, vodenje celovite politike, zagotavljanje zaščitnih materialov, izdelavo konkretnih navodil za posamezne populacijske skupine in nadzor nad izvajanjem ukrepov. Kot so še navedli, mora biti delovanje delovnih skupin usklajeno z zakonodajo in predstavljeno prebivalcem pred začetkom izvajanja ukrepov. Izvajajo se lahko tudi strokovni ukrepi, ki niso navedeni v zakonodaji, vendar je v tem primeru priporočena predhodna uskladitev mnenj v skupini s prebivalci lokalne skupnosti. "Ukrepi morajo izhajati iz potreb prebivalstva, iz znanstveno utemeljenih strokovnih dejstev in na podlagi prepoznanih dobrih praks," so še zapisali podpisniki.