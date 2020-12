Zvečer znova prepoved prehajanja med občinami, spremenjen tudi režim na mejah.

Odločitev za sprostitev prehoda občinskih meja v epidemiološko ugodnejših občinah je bila vezana na sprostitev nekaterih storitvenih dejavnosti. Ker so se te z odlokom, ki velja do vključno 4. januarja, zaprle, pa tudi prehoda med občinami ne bo več. Posledično odlok tudi ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav, so po sprejetju spremembe pojasnili na vladi.

Danes do 20. ure je sicer prehod po državi omogočen za vse. Če se epidemiološke razmere ne bodo poslabšale, bo podobno na silvestrovo od 12. ure in prvega januarja do 20. ure. Omejitev nočnega gibanja, torej med 21. in 6. uro, ostaja v veljavi.