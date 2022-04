Zvezna sodnica razveljavila obvezno nošenje mask v javnem potniškem prometu

"Naš sistem vladnim agencijam ne dovoljuje takšnega nezakonitega ukrepanja, četudi je cilj dober. Zato odlok razglašam za nezakonit in ga končujem," je odločila zvezna sodnica na Floridi Kathryn Kimball Mizelle , ki jo je imenoval nekdanji predsednik Donald Trump . Ameriški centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je namreč prejšnji teden odlok o nošenju mask podaljšal do 3. maja.

A odločitev Mizellove je tako zdaj odpravlja zahtevo po nošenju mask na vseh letališčih, v vlakih, taksijih in na tranzitnih vozliščih. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je njeno odločitev označila za "razočaranje" in opozorila, da CDC popotnikom še vedno priporoča, da se zaščitijo z maskami, poroča CNN.

Odločitev centra je v ZDA sprožila veliko nasprotovanja. Zaradi nje so konservativna skupina Health Freedom Defense Fund in še dva prebivalca Floride, ki sta trdila, da je nošenje mask povečalo njuno tesnobo in napade panike, julija 2021 vložili tudi tožbo. Trdili so, da je odločitev CDC samovoljna in muhasta, saj da je ukrep določal izjeme, ki jim ga ni bilo treba upoštevati.

Kmalu po izdaji pravne odločbe je uprava za varnost prometa, ki skrbi tudi za varnost na ameriških letališčih, potrdila, da ne bo več uveljavljala pooblastila za obvezno uporabo mask. Da te ne bodo več potrebne, so že sporočili pri letalskih družbah United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines in American Airlines.

Ukrepe za omejitev širjenja pandemije so ukinile tudi številne zvezne države. V ZDA se je po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa doslej okužilo 79,4 milijona ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo 964.000. Po več kot dveh letih Bidnova vlada sedaj meni, da so ZDA vstopile v novo, manj smrtonosno in nevarno fazo pandemije, saj se je proti covidu-19 cepilo že več kot 66 odstotkov prebivalcev, številni pa so ga preboleli, nekateri celo dvakrat.

Obvezno nošenje mask je privedlo do družbenih trenj, ki so bila najočitnejša v letalskem prometu. Zvezna uprava za zračni promet je lani dobila 6000 prijav neprimernega obnašanja potnikov, tudi napadov na kabinsko osebje in druge potnike. 70 odstotkov jih je bilo povezanih z maskami.