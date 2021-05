ZZZS: Cene zdravljenja covidnih bolnikov za do 50 odstotkov previsoke

Cene zdravljenja covidnih bolnikov so trenutno bistveno previsoke, zatrjujejo na ZZZS, zato so že januarja na vlado in pristojni ministrstvi naslovili pobudo za spremembo.

Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS, pove:"Cene smo izračunali na osnovi podatkov bolnišnic, se pravi na podlagi dejanskih podatkov teh covidnih bolnikov, in okvirno so cene nižje za od 40 do 50 odstotkov."

Kljub temu s tem ne bi delali izgube, zagotavlja Mlakarjeva, sploh ker kar 80 odstotkov vseh stroškov predstavljajo stroški dela, torej kadra, ki je tam tako ali tako zaposlen. Poleg tega vse dodatke za delo v epidemiji, bolnišnice so jih dobile že skoraj 200 milijonov, krije neposredno proračun. Zato zdaj predlagajo, da se cena covidnega zdravljenja, to pomeni hospitalizacije ne glede na ležalno dobo pacienta, kadar ni zapletov, zniža z osmih tisočakov na dobrih 3500 evrov, pri zapletih s 16.000 na 6300, pri najhujših primerih, ko so bolniki na ventilatorjih, pa s slabih 47 na 38 tisoč evrov.

Na nižje cene sicer pristaja tudi Združenje javnih zdravstvenih zavodov, a le delno. To ni vzdržno, ocenjuje sogovornica.

"Vemo, da je zdravstvena blagajna poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki, medtem ko so izvajalci zdravstvenih storitev pravilno izkazovali presežek prihodkov," pove Mlakarjeva.

Ne bo več dolgo tako, če bo vlada sprejela predlog ZZZS, pa odgovarja nasprotna stran in dodaja: te cene se narobe tolmačijo. "Te cene vključujejo tudi vse zdravstvene storitve. Če smo mi nekomu operirali kolk in je bil ta pacient tudi okužen s covidom, zavod ni dobil posebnega plačila za menjavo kolka," pojasni Marjan Pintar, prvi mož Združenja javnih zdravstvenih zavodov.

"Ne bom trdil, da so bile te cene lansko leto minimalne, te cene so pokrile stroške, se pa bojim, da bodo nove predlagane zdaj šle drastično v drugo smer," meni v. d. direktorja UKC Ljubljana Jože Golobič.

Morda bi bilo to za nas sprejemljivo, dodaja prvi človek ljubljanskega UKC, če bi veljale od 1. junija, ne pa že od začetka leta. In hkrati miri, vse bo narejeno: "Na noben noben način to ne sme vplivati na druge programe, mi si enostavno ne moremo privoščiti ne izvajati ostalih programov."

Zadnjo besedo bo imela vlada, predvidoma že prihodnji teden.