ZZZS od izvajalcev zahteva, da zagotovijo optimalen dostop do osebnega zdravnika

Potem ko na dan prihaja vse več zgodb o bolnih ljudeh, ki zaradi epidemije ne morejo priti do ustrezne zdravstvene oskrbe, je zdaj tudi upravni odbor ZZZS izvajalce zdravstvene dejavnosti pozval, naj se ustrezno organizirajo in odpravijo zaostanke, ki so nastali v času epidemije covida-19. Zahteva tudi, da zagotovijo optimalen oziroma nemoten dostop do izbranega osebnega zdravnika. Ob tem je napovedal ukrepanje, skladno z veljavnimi predpisi, tudi z izrekanjem pogodbenih kazni.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je na današnji seji seznanil z realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa. Izvajalci zaradi začasnih ukrepov za obvladovanje epidemije covida-19 zdravstvenih storitev niso mogli izvesti v celotnem obsegu, saj so v določenem obdobju lahko opravljali izključno najnujnejše storitve in storitve onkološke dejavnosti, so spomnili v sporočilu za javnost.

icon-expand V določenem obdobju so izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko opravljali le najnujnejše storitve. FOTO: Dreamstime

Glede na poročila izvajalcev o opravljenih storitvah od januarja do julija letos na ZZZS ugotavljajo, da je realizirana vrednost programa za pet odstotkov manjša kot v enakem obdobju lani. Najnižjo realizacijo so zabeležili v dejavnosti naravnih zdravilišč (74 odstotkov) in v zobozdravstveni dejavnosti (78 odstotkov). V tem obdobju so izvajalci v ambulantah družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja ter dispanzerja za ženske opravili 276.142 obravnav manj kot v enakem obdobju lani, kar je 3,84 odstotka manj. V zobozdravstveni dejavnosti za odrasle, mladino in otroke so opravili 417.063 obravnav manj (31,53 odstotka), v specialistični ambulantni dejavnosti 1.469.786 storitev manj (16,12 odstotka) in v akutni bolnišnični dejavnosti 23.474 obravnav manj (11,78 odstotka) kot v enakem obdobju lani. Kot so opozorili, slabša realizacija programa vpliva tudi na slabšo dostopnost zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev. Zato je upravni odbor ZZZS pozval vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, naj se ustrezno organizirajo in izvedejo program, za katerega izvedbo so se obvezali s pogodbo z zavodom. Poleg čakalnih dob največ težav povzroča otežen dostop do izbranega osebnega zdravnika, ugotavlja ZZZS. Zato od vseh izvajalcev zahteva, da zagotovijo optimalen oziroma nemoten dostop do zdravnika.

icon-expand Največ težav je zaradi oteženega dostopa do izbranega osebnega zdravnika. FOTO: Shutterstock