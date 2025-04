KPK je uvedla preiskavo – predhodni preizkus – zoper predsednika vlade. Golob očitke zanika

Na podlagi sporočil in dokumentacije glede brezplačnega dopusta za domnevno kadrovanje, ki smo jih v rubriki 24ur Fokus pokazali Robertu Šumiju, predsedniku Komisije za preprečevanju korupcije, so zoper predsednika vlade Roberta Goloba konec minulega tedna uvedli preiskavo, tako imenovani predhodni preizkus. Golob namigovanja odločno zanika. Od resorne ministrice bo zahteval, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju v Splošni bolnišnici Celje ustrezno ukrepa.

"Mi bomo postopek vzeli v obravnavo in ga obravnavali prednostno," je za sinočnjo rubriko 24ur Fokus razlagal Robert Šumi, predsednik protikorupcijske komisije. Preverjali bodo, ali je predsednik vlade Robert Golob od češko-slovenskega poslovneža Tomaža Subotiča prejel nedovoljeno darilo. Leta 2023 je namreč Golob trikrat dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju. Tam pa ni dopustoval skupaj s Subotičem, temveč s svojo partnerko Tino Gaber in svetovalko iz kabineta predsednika vlade Pino Weisseisen, ki je dopust tudi organizirala. Kot smo razkrili sinoči, je prav vlada Roberta Goloba Subotiča imenovala v dve državni bolnišnici, Splošno bolnišnico Celje in Psihiatrično kliniko Ljubljana.

"Vsi funkcionarji moramo paziti, kaj počnemo v privatnem času, še posebej to velja za najbolj odgovorne funkcije v državi, kamor predsednik vlade zagotovo sodi. Tukaj je zelo tanka meja med zasebnostjo in pa javnim delovanjem in dejstvo je, da je treba strogo ločiti zasebnost in da zasebni interes nikoli ne sme vplivati na moje javno delovanje ali javno odločitev, in če to dosledno ločujemo v praksi, ni težav," za rubriko Fokus razlaga predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi.

Tomaž Subotič je sinoči odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice: "Z današnjim dnem odstopam kot predsednik in član sveta Splošne bolnišnice Celje. Svetu zavoda pa želim uspešno nadaljnje delo," je dodal v odzivu za STA.

Prepovedano darilo ali nasprotje interesov?

Predsednik vlade Robert Golob je v kratki izjavi sicer dejal, da javnosti ne bi smelo zanimati, s kom se druži v svojem zasebnem času: "Jaz razumem, da bodo zdaj napadi name, osebni, šli v vse različne smeri in tisto, kar je pomembno za ljudi ... Ni to, s katerim prijateljem sem jaz in s katerim ne, je pomembno, kaj ta vlada dela."

Premier je dodatno za STA pojasnil, da "odločno zavrača namigovanja v oddaji Fokus na POP TV", da je bil Subotič imenovan v svet zavoda, ker se je predsednik vlade zasebno mudil v njegovi hiši. "Očitno je uspešno zaključevanje vladnih reform, predvsem pa zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ločuje javno in zasebno zdravstvo, sprožilo poskus preusmerjanja pozornosti z zgodbami, ki v resnici to niso," so zapisali v kabinetu predsednika vlade. Predsednik vlade bo v okviru svojih pristojnosti zahteval od resorne ministrice, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju v Splošni bolnišnici Celje ustrezno ukrepa, so še napovedali v odzivu za STA.

A dejstvo je, da je po drugem dopustu prav Golobova vlada Tomaža Subotiča imenovala za nadzornika v svet zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana. Ali je Golob ministrski zbor obvestil o domnevnem konfliktu interesov, saj je tik pred glasovanjem dopustoval pri njem, ni jasno, kajti vlada ne želi razkriti, kako je Golob glasoval. Šumi ob tem opozarja: "V kolikor zadeve niso transparente, odločaš o nekom, ki je s teboj povezan, pa tega ne naznaniš, takrat se ustvarja videz, da je šlo nekaj narobe, da se je potencialno zgodil konflikt interesov, torej da je prišlo do nasprotja interesov, ampak mi kot organ moramo to najprej dokazati na podlagi dokazov, izpovedi prič in tudi vašo dokumentacijo v tem konkretnem primeru bomo preučili in videli, ali je v tem primeru prisotna kršitev ali ne."

V nobenem primeru (tudi če gre za protokolarno darilo ali priložnostno darilo manjše vrednosti) uradna oseba ali njen družinski član ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem dela: če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje; če je to prepovedano po drugem zakonu ali z na njegovi podlagi izdanimi predpisi; če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni in vrednostni boni ter kartice in drage kovine, če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradne osebe.

Darila, kakšna so pravila?

Uradne osebe so vsi funkcionarji; uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci; uslužbenci zaposleni v Banki Slovenije; poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja.

Funkcionarji, pa tudi javni uslužbenci po protikorupcijskih pravilih, ki veljajo v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ne smejo sprejemati nikakršnih daril, ki so povezani z njihovim delom. Takšna darila so prepovedana tudi za njihove družinske člane. Izjema so protokolarna darila in priložnostna darila, ki pa ne smejo presegati vrednosti 100 evrov. Pri tem se priložnostna darila nanašajo na pomembne dogodke, kot so na primer zaključek šole, kulturni dogodek ali pa kakšen od praznikov. Pri tem ni pomembno, za kakšno obliko darila gre. "Vse ostalo je treba odkloniti. Ni pomemben znesek, če gre za kaznivo dejanje ali za nasprotje interesov. Takšna darila je treba zavrniti," zaključuje Šumi.