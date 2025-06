Legende slovenske glasbene scene z novimi albumi

OGLAS

Petdeset let po rojstvu in štiri desetletja po tišini se kultna slovenska skupina Salamander vrača – ne kot nostalgija, temveč kot živa umetnost, utelešena v sodobnem zvočno-poetskem ritualu. V intimi Švicarije se bo razprl svet njihovega novega albuma – zbirateljskega glasbeno-pesniškega artefakta, ki ni le koncert, temveč vstopnica v presežno izkušnjo.

Skupina, ki sta jo v 70. letih v Ljubljani osnovala Milan Dekleva in Tomaž Pengov, danes na nov način oživlja svojo vizijo: preplet poezije, akustične glasbe, improvizacije in meditativne globine. Na odru bodo:

Milan Dekleva – pianist, skladatelj in pesniški utrip Salamandra

Bogdana Herman – vokalna pripovedovalka z redko zlitostjo jezika in tona

Jerko Novak – kitarski mojster in ustvarjalec aranžmajske poetičnosti

Lado Jakša – klarinetist in zvočni oblikovalec z multimedijsko senzibilnostjo

Božidar Ogorevc – violinist z lirično prisotnostjo in zvočno prezenco

Aleš Kacjan – flavtist in tolkalist, ki glasbi dodaja zračne in ritmične pokrajine

Predstavili bodo album, ki skozi trinajst skladb odpira prostor za kontemplacijo, pripoved in zvočno raziskovanje. To je umetniški dogodek, ki poslušalca vodi skozi zvočni ritual poezije in tišine. Vstopnice Eventim.si: https://www.eventim.si/si/vstopnice/salamander-ljubljana-svicarija-672611/event.html

Ne zamudite izjemne priložnosti za srečanje z glasbo, ki presega čas.

Skupina Prizma, legendarna slovenska zasedba, ustanovljena leta 1974 v Divači, letos praznuje častitljivih 51 let delovanja. Njihova zgodba se je začela na odru ob dnevu mladosti 25. maja 1974, v zasedbi Igor Kos, Ladi Mljač, Franci Čelhar in Vili Bertok, ki pa ga je kmalu nadomestil Danilo Kocjančič.. Po prvih letih preigravanja svetovnih in domačih uspešnic so kmalu začeli ustvarjati avtorske skladbe, med katerimi so danes že ponarodele Pogum, Senca, Tujca, Od enih do treh in Dobrodošli. Sodelovali so na številnih festivalih, prejemali nagrade in ustvarili izjemen opus, ki je zaznamoval slovensko glasbeno krajino.

Ob 50-letnici so se člani odločili uresničiti dolgoletno željo: izid dvojne vinilne plošče, ki zajema večino njihovega opus na njej pa sodelujeta tudi Giovanni Toffoloni na bas kitari in Bogdanom Turnškom na bobnih. Plošča predstavlja vrhunec njihove kariere in poklon dolgoletni zvestobi publike. Ob tem mejnem dogodku se zdi edino primerno zaključiti z besedami: To jim je več kot dobro uspelo... Čin, na zdravje! Info/Nakup: https://shop.dallas.si/si/domov/16609-prizma-dan-mladosti-2lp.html Zoran Predin z novo LP-ploščo Praslovan: "Film je razkril mojo regionalno priljubljenost, ki je doma niso poznali."

Zoran Predin, legendarni kantavtor in glasbenik, predstavlja novo LP-ploščo Praslovan, ki spremlja tudi njegov istoimenski film. Po uspešnih festivalskih projekcijah, kjer film prejema najdaljše aplavze, zdaj sledi še vinilna izdaja izbranih skladb iz različnih obdobij njegove kariere – po izboru režiserja filma, Slobodana Maksimovića. "Film ni le o meni, je o nekem času in ljudeh. Zdaj me mnogi spoznavajo na način, ki ga prej niso poznali," pove Predin, ki v filmu razkriva tudi svojo regionalno popularnost, ki je bila doma morda spregledana. Njegova glasba je zbudila nov val zanimanja, kar je privedlo do sodelovanja z založbo Dallas Records pri LP-izdaji.

