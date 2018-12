56 občin bo dobilo nove župane

Ob 7. uri so se odprla volišča v 56 občinah, v katerih bodo volivci med najuspešnejšima kandidatoma iz prvega kroga izbirali novega župana za prihodnji štiriletni mandat. Nekaj več kot 612.000 volivcev bo glas lahko oddalo do 19. ure, dotlej pa še vedno velja volilni molk.

Kdaj bo znana odločitev volivcev, komu od županskih kandidatov v posamezni občini so namenili svoj glas, še ni povsem jasno.

Po prvem krogu županskih volitev pred štirinajstimi dnevi so volivci že odločili o članih občinskih svetov ter izvolili 156 županov. V preostalih 56 občinah, med njimi je šest mestnih, pa 18. novembra nihče od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se bosta najuspešnejša kandidata iz prvega kroga pomerila v drugem.

V drugem krogu volivke in volivci izbirajo med najuspešnejšima kandidatoma iz prvega kroga, županski kandidati pa morajo za izvolitev zbrati vsaj glas več od tekmeca. Če bi se kje njihovi glasovi razdelili točno na polovico, bi na koncu o novem županu odločil žreb. Na dosedanjih volitvah se to še ni zgodilo, smo pa bili nekajkrat blizu temu, saj je že odločal zgolj glas oziroma dva.

V vseh 212 občinah so volivke in volivci 18. novembra že odločali o članih občinskih svetov, v 156 pa so izvolili tudi župane. Današnji drugi krog volitev pa poteka še v preostalih 56 občinah, kjer v prvem krogu nobeden od kandidatov ni dobil večine glasov. Volivci bodo danes novega župana izbirali tudi v šestih mestnih občinah: v Mariboru, Kopru, Kranju, Novi Gorici, Slovenj Gradcu in na Ptuju.

Volivci bodo svoj glas lahko oddali med 7. in 19. uro.

Ponekod bodo izbirali tudi kandidate za mesta v občinskih svetih

Ponekod bodo danes ponovili tudi glasovanje za mesta v občinskih svetih. To se bo denimo zgodilo na enem od volišč v občini Rogaška Slatina, kjer so morali v prvem krogu lokalnih volitev predčasno zaključiti glasovanje za občinski svet, saj jim je zmanjkalo glasovnic, pa tudi v eni od štirih volilnih enot Ribnice na Pohorju zaradi napake pri predčasnem glasovanju.

Podatki o volilni udeležbi bodo znani do 11. in do 16. ure, po začetku štetja glasovnic pa bodo volilne komisije na posebni spletni aplikaciji ministrstva za javno upravo sproti objavljale rezultate.

Kdaj bo znana odločitev volivcev, komu od županskih kandidatov v posamezni občini so namenili svoj glas, še ni povsem jasno, saj so občinske volilne komisije, v domeni katerih je štetje glasov, svoje delo v prvem krogu opravile različno hitro.

Prepovedano vsakršno nagovarjanje volivk in volivcev

Do zaprtja volišč ob 19. uri velja volilni molk, ko je prepovedano vsakršno nagovarjanje volivk in volivcev. Prijave morebitnih kršitev je do 7. ure mogoče sporočiti na telefonsko številko operativno-komunikacijskega centra 080 12 00, čez dan pa dežurni službi inšpektorata za notranje zadeve na številko 080 21 13.