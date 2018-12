Arsenovič navdušen, a previden: Smo dobre volje in pričakujemo zmago

Kandidat SMC za župana Mestne občine Maribor Saša Arsenovičje v prvem krogu volitev med skupno 18 županskimi kandidati zbral 38, njegov tekmec Franc Kangler pa 31 odstotkov glasov. Danes se tako merita v drugem krogu.

Volilna štaba, ki sta drug od drugega oddaljena le nekaj korakov, sta polna, poskrbljeno je za pijačo in hrano. Med Arsenovičevimi podporniki, kjer je tudi Zdravko Počivalšek, je čutiti nekoliko več nervoze kot pred 14 dnevi.

Arsenovič volilnega rezultata ni hotel napovedati, se je pa zahvalil vsem volivcem, ki so šli na to megleno nedeljo od doma in ga volili. "To mi daje upanje, da so si ljudje želeli sprememb in upam, da jih bodo tudi dobili." Če izgubi, pravi: "Show must go on", če zmaga pa: "Je treba delat!'"

Drugi krog je bil po njegovem mnenju "bolj urban", "manj nizkoten",komunikacija je bila"bolj normalna". Na vprašanje, ali bo šel Kanglerju čestitat v primeru zmage, je odvrnil:"Vsekakor pričakujem, da bo on prišel čestitat meni, sicer pa bom šel jaz k njemu."

Arsenovič je navdušen, a previden:"Smo dobre volje in pričakujemo zmago!"V ozadju pa odmeva pesem"I did it my way".