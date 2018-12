Bržan prevzel posle

"Sem zadovoljen. Opravil sem tudi kratek pogovor s predstojniki uradov in verjamem, da bomo začrtali dobro sodelovanje za naprej. Sestal sem se tudi z nekdanjim županom Borisom Popovičem, s katerim sva poklepetala o tekočih projektih in področjih delovanja občine, na katere moramo biti pozorni tudi v novem mandatu," so Bržanove besede po današnji primopredaji povzeli na občini.

V prostorih občinske uprave je potekala primopredaja poslov novemu županu Mestne občine Koper Alešu Bržanu . Ob tej priložnosti je nekdanji župan Boris Popovič Bržanu predstavil delovanje občinske uprave ter pomembnejše projekte in naložbe. Novi župan se je sestal tudi z direktorico občinske uprave Sabino Mozetič in predstojniki posameznih uradov.

Po Bržanovih besedah so predstojniki uradov dobili navodilo, naj takoj začnejo s pripravo proračuna za leto 2019, saj sami projekti in delovanje vseh organizacij, ki so vezane na občinske razpise, ne smejo zastati, so še dodali v sporočilu za javnost.

Bržanovo izvolitev je po burni seji v petek potrdil koprski občinski svet. Pri tem so svetniki zavrnili pritožbo dosedanjega župana Borisa Popoviča, ki je predlagal ponovno štetje glasovnic. Za zdaj še ni jasno, ali se bo Popovič, ki je sprva napovedal pritožbo na odločitev občinskega sveta, dejansko tudi pritožil na upravno sodišče. To bi imelo v primeru pritožbe 30 dni časa za odločitev.

Drugi krog županskih volitev, v katerem sta se 2. decembra pomerila Popovič in Bržan, je bil izredno tesen. Po preštetju glasovnic po pošti je občinska volilna komisija dan po volitvah za zmagovalca razglasila Bržana, razlika pa je znašala le sedem glasov. Na odločitev sta se oba pritožila, a je volilna komisija obe pritožbi zavrnila. Pri pretresanju ugovorov je sicer opravila štetje na enem od volišč, tako da se je razlika v glasovih še nekoliko povečala v prid Bržanu, ki je prejel 13.921 glasov, Popovič pa 13.904.