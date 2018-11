Devetim županom so volivci zaupali že sedmi mandat

Med "večnimi" župani, ki občine vodijo že dve desetletji in več, se jih je večina tudi po tokratnih lokalnih trdno obdržala v sedlu. Devetim so volivci po 24 letih županovanja zaupali že sedmi mandat.

Vseh enajst županov, ki so občine vodili 24 let, vse od njihove ustanovitve leta 1994, se je na tokratnih volitvah potegovalo za nov, že sedmi mandat po vrsti. Večini je županski stolček uspelo obdržati že v prvem krogu.

Najbolj prepričljivo je zmagal dolgoletni župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan, ki je s podporo liste Zagorje gre naprej osvojil 77,78 odstotka glasov. Visoko podporo je zabeležil tudi župan Odrancev Ivan Markoja. Kandidata Zelenih Slovenije je volilo 76,03 odstotka volivcev.

Župan Brd Franc Mužič, ki je kandidiral s podporo volivcev, je prepričal 63,49 odstotka volivcev v svoji občini. S podporo volivcev se je za sedmi mandat potegoval tudi Franc Čebulj, ki je župan Cerkelj na Gorenjskem ostal z 61,61-odstotno podporo.

Branko Kidričiz vrst SLS je tokrat v Rogaški Slatini prepričal 58,87 odstotka občanov, nov mandat pa so volivci z 58,77 odstotka glasovi zaupali tudi županu Juršincev Alojziju Kaučiču, prav tako kandidatu SLS. Iz vrst SD prihaja dolgoletni župan Podvelke Anton Kovše, sicer eden od najstarejših županov, ki ga je podprlo 58,22 odstotka volivcev.

Sedmi mandat si je na tokratnih volitvah priboril tudi kandidat skupine volivcev Franc Šlihthuber iz Gornji Petrovcev, ki je dobil 55,37-odstotno podporo. Martina Mikoliča iz NSi pa je v Rogatcu podprlo 52,24 volivcev.

Vsem ni uspelo

Vsem dolgoletnim županom pa tokrat ni uspelo prepričali svojih občanov, ki so se jih po 24 letih očitno naveličali. Tako je volitve izgubil kandidat SLS Anton Törnar, ki ga je v bitki za županski stolček v občini Črenšovci z 62,38-odstotno podporo premagala edina protikandidatka Vera Markoja. Še večji poraz je doživel Ivan Princes v Vipavi, ki ga je tokrat volilo le 18,6 odstotka volivcev, župan pa je postal kandidat skupine volivcev Goran Kodelja.

Med "večne" župane sodi tudi župan občine Rače-Fram iz vrst SLS Branko Ledinek, ki je vodenje občine prevzel na izrednih volitvah leta 1997 in jo vodi še danes. Na tokratnih volitvah ni imel protikandidata.

Na nedeljskih volitvah so bili uspešni tudi župani, ki občine, ustanovljene leta 1998, vodijo že vse odtlej. Šesti mandat so brez boja – bili so namreč edini kandidati – osvojili Marjan Kardinar v Dobrovniku, Matija Tasič na Prevaljah, Stanko Ivanušič v Razkrižju in Anton Butolen v Žetalah. Vsi so kandidirali s podporo volivcev.

Šesti mandat so volivci podelili tudi dolgoletnemu županu Dobrne Martinu Breclu, kandidatu SLS, ki je prejel 64,59 glasov. Na Vranskem je kandidat SDSFranc Sušnik zmagal z 62,32 odstotka glasovi, na Blokah pa je kandidat SLS Jože Doles dobil 61,58-odsotno podporo. Znova je bil izvoljen tudi župan Prebolda Vinko Debelak, ki ga je podprlo 54,84 odstotka volivcev, kandidiral pa je s podporo SD, DeSUS in SMC.

Zmaga v prvem krogu pa se je izmuznila dolgoletnemu županu Žužemberka Francu Škufci, ki ga je podprlo 40,96 odstotka volivcev in se bo v drugem krogu pomeril s kandidatom NSi Jožetom Papežem.

Po dveh desetletjih pa sta se z županskega stolčka poslovila Milan Gumzar iz Benedikta in Leopold Kremžar iz Miklavža na Dravskem polju, ki se za šesti mandat nista potegovala.