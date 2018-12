Drugi krog: Kdo se bo veselil in koga čaka razočaranje?

Ob 19. uri so se zaprla volišča drugega kroga lokalnih volitev, župana so izbirali v četrtini slovenskih občin. Največ oči je zagotovo uprtih v Kranj in Maribor, v obeh smo spremljali dvoboj "starega mačka" proti novincu. Napeto pa je bilo tudi marsikje drugje, ponekod je namreč kandidata po prvem krogu ločilo le par glasov.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO 20:00 Koper: Trenutno kaže na menjavo na županskem stolčku V Kopru so prešteli 14,41 odstotka glasov, s 56,48 vodi Aleš Bržan. 19:58 Nova Gorica: Prednost Miklaviča se povečuje Klemen Miklavič ima trenutno slabih 10 odstotkov prednosti pred trenutnim županom Matejem Arčonom. Preštetih je 70 odstotkov glasov. 19:51 Na Jesenicah zmagal Blaž Račič Tomaža Toma Mencingerja in Blaža Račiča je po prvem krogu delilo 22 glasov. V drugem pa: po skoraj 99 odstotkih preštetih glasov jih ima Blaž Račič 64,25 odstotka. 19:49 100-odstotkov glasov je preštetih ... ... v občinah Hrastnik (Marko Funkl), Kostel ( Ivan Črnkovič), Radenci (Roman Leljak), Šentrupert (Andrej Martin Kostelec). 19:47 Novi rezultati: Arsenovič ima že več kot 3000 glasov prednosti. Preštetih je 51 odstotkov.