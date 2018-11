Drugi krog: kje bo najbolj napeto?

Še enkrat bodo morali na volišča še v štirih mestnih občinah, v Kranju, na Ptuju, v Novi Gorici in Slovenj Gradcu. V Kranju in na Ptuju, kjer sedanja župana nista kandidirala, je na županskem mestu zagotovljena sprememba, volitve pa bodo pokazale, ali bo tako tudi Novi Gorici in Slovenj Gradcu, kjer se je sedanjima županoma uspelo uvrstiti v drugi krog.

Napeta tekma za županski stolček se bo odvila tudi v Mariboru med politično še neizkušenim podjetnikom Sašo Arsenovičem in nekdanjim županom Francem Kanglerjem . Arsenovič je v prvem krogu sicer zmagal, a so v drugem na Kanglerjevi strani izkušnje in močna politična podpora.

Zanimiv je bil tudi volilni izid v občini Jesenice, kjer so bili glasovi izrazito razpršeni med kandidati. V drugi krog sta se uvrstila Blaž Račič in Tomaž Tom Mencinger , prvi s 23,52, drugi pa s 23,18 odstotka glasov. Z drugimi besedami: Račiča je podprlo 20 volivcev več.

Blizu zmagi v prvem krogu so bili tudi Franc Vovk iz Dolenjskih Toplic, Franc Horvat iz Tišine in Martin Rebolj iz Moravč. A slednjega v drugem krogu čaka zelo težko delo. Dobil je natančno 49 odstotkov glasov, njegov najuspešnejši protikandidat Milan Balažic pa 47,14 odstotka.

V Brežicah je, po drugi strani, Ivan Molan zmago v prvem krogu zgrešil za 0,18 odstotka glasov. Dobil jih je 5150, glede na to, da so volivci oddali 10.338 veljavnih glasov, bi jih potreboval 5.170. Zmanjkalo mu jih je 20.

Iztopa pa Izola, v drugem krogu sta kandidata, ki v prvem nista dobila niti 20-odstotne podpore volivcev. Evgenij Komljanec je z 18,04 odstotka zabeležil najnižji izid zmagovalca prvega kroga, njegov prvi zasledovalec Danilo Markočič je prejel 17,68 odstotka glasov.

Oči javnosti bodo gotovo usmerjene tudi v Piran, za vodenje starodavnega mesta se potegujeta Tomaž Gantar in Đenio Zadković. Prvi je dobil 2.553, drugi pa 2.540 glasov. V odstotkih je to 34,59 proti 34,41.

Med občinami, kjer bosta kandidata najbrž do konca trepetala za zmago, so tudi Šmarješke Toplice. Prvo- in drugouvrščenega loči 26 glasov, Marjan Hribar jih je dobil 872, Bernardka Krnc pa 846.

Kje bile razlike največje?

Največjo prednost iz prvega kroga ima kandidat za tržiškega župana Borut Sajovic. Zbral je 47,52 odstotka glasov, njegov najbližji zasledovalec Pavel Rupar pa več kot 28 odstotnih točk manj, in sicer 19,14 odstotka glasov.

Tudi v občini Tišina je bila razlika med prvouvrščenima Francem Horvatom in Ivanom Horvatomveč kot 25 odstotnih točk. Več kot 20 odstotnih točk sta bila narazen tudi prvouvrščena Stanko Rojko in Dušan Zagorc v Gornji Radgoni, Egon Repnikin Damir Pekičv Miklavžu na Dravskem polju, Ivan Molan in Igor Zorčič v Brežicah, Andrej Kavšek in Maja Kocjan v Črnomlju ter Matija Čakš in David Stupica v Šmarju pri Jelšah.

Med mestnimi občinami v drugi krog, kot že omenjeno, z največjo razliko iz prvega odhaja Boris Popovič v Kopru.