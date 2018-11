Slovenski volivci pozabljajo, oprostijo ali gledajo, kaj je za njih dobro?

Zoran Janković v Ljubljani očitno lahko dela, kar hoče, Boris Popovič pa v Kopru, kot kaže, nič več, saj je v drugem krogu in očitno ga je njegov nekdanji prijatelj Gašpar Gašpar Mišič dodobra načel in mu odvzel ravno tiste glasove, ki jih je Popovič potreboval za zmago v prvem krogu. Andrej Fištravec je pristal na smetišču zgodovine, nova zvezda v Mariboru pa je, kot kaže, Saša Arsenovič, ki mu je vzor ljubljanski župan Zoran Janković. Bodo tudi Mariborčani po novem dobili model vladanja po vzoru Ljubljane, kjer bo na čelu poslovnež, ali jih bo vodil nekdanji razvpiti županFranc Kangler, ki so ga sami vrgli s položaja, a mu bodo zdaj vse to oprostili.

Zanimivo je, da imajo največ županov skupine volivcev in samostojni kandidati, kar je nezaupnica etabliranim strankam. Ob tem pa je še posebej zanimivo, da je največ županov še naprej iz vrst zunajparlamentarne Slovenske ljudske stranke (SLS), ki se že več kot pet let neuspešno skuša vrniti v parlament.

Kaj o tem pravi predsednik SLS Marjan Podobnik?

Popovič: Podpore ne bom iskal pri kandidatih in strankah, ampak pri ljudeh

Naš obalni dopisnik Jaka Vran meni, da če bodo vsi tisti volivci, ki so v prvem krogu dali glas Gašparju Gašparju Mišiču, sledili njegovim navodilom, za koga naj volijo, potem bodo šli ti glasovi k Alešu Bržanu. Bržan je sicer danes že sklical nekakšen neuradni sestanek z vsemi tistimi kandidati, ki se niso uvrstili v drugi krog. Olga Franca in Gašpar Gašpar Mišič sta mu že napovedala brezpogojno podporo in, kot kaže, bo ta še precej širša, vendar so ostali kandidati dejali, da se morajo še posvetovati s strankami, ki so jih kandidirale.