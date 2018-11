Kaj so župani izpolnili in kako so soočenja videti za kamero?

Del naših predvolilnih oddaj so tudi soočenja zdajšnjih županov ali županj ter njihovih najtesnejših protikandidatov. Kaj so župani izpolnili, kaj so protikandidati izrekli, preverjamo v naši rubriki Dejstva. Kako poteka delo, pa tudi, kako so soočenja videti za kamero in ali so po koncu kandidati še vedno tako ostri drug do drugega?